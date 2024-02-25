Когда Россия готовит новое контрнаступление — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Россия готовит новое контрнаступление — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия готовится к проведению следующего контрнаступления в конце мая или начале июня.

Россия готовит контрнаступление

Во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024» Зеленский сказал, что Украине будет сложно в ближайшие месяцы, в частности, из-за колебаний в США, которые оказывают влияние на некоторые государства.

Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период разных волн: и политических, и финансовых, и разного давления.

Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если смогут.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент сказал, что Украина будет готовиться к бою.

Я считаю, что их (наступление), которое началось 8 октября, не принесло никакого результата. Мы, со своей стороны, подготовим наш план. Переломным моментом станут выборы в США. И после этого мы будем понимать, что произойдет дальше.

Также на этой пресс-конференции Зеленский сказал, что у Украины есть план на 2024 год, но разглашать детали этого плана он не будет.

Чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа. И неожиданный результат для россиян. План есть, детали затрудняюсь сказать.

Также президент сказал, что Россия знала о планах контрнаступательных действий Украины в 2023 году.

Скажу вам прямо, наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как эти контрнаступательные действия начались, — сказал Зеленский.

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