Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия готовится к проведению следующего контрнаступления в конце мая или начале июня.
Россия готовит контрнаступление
Во время пресс-конференции после форума «Украина. Год 2024» Зеленский сказал, что Украине будет сложно в ближайшие месяцы, в частности, из-за колебаний в США, которые оказывают влияние на некоторые государства.
Президент сказал, что Украина будет готовиться к бою.
Также на этой пресс-конференции Зеленский сказал, что у Украины есть план на 2024 год, но разглашать детали этого плана он не будет.
Также президент сказал, что Россия знала о планах контрнаступательных действий Украины в 2023 году.
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