Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине. Это будет происходить в рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское".
Кешбек за покупку украинских товаров
Заявление Зеленского прозвучало на презентации платформы «Сделано в Украине».
Он уточнил, что дал соответствующее поручение правительству — эту программу разрабатывают.
По словам Зеленского, задача этой программы — "чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине".
Он добавил, что необходимо постараться, чтобы программа кэшбека заработала уже в этом году.
Платформа "Сделано в Украине"
Зеленский заявил, что новая платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой для постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.
По словам президента, сейчас идет работа и над другими государственными программами, которые позволят отечественному производителю масштабировать работу.
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