Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине. Это будет происходить в рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское".

Кешбек за покупку украинских товаров

Заявление Зеленского прозвучало на презентации платформы «Сделано в Украине».

За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту. Владимир Зеленский президент Украины

Он уточнил, что дал соответствующее поручение правительству — эту программу разрабатывают.

По словам Зеленского, задача этой программы — "чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине".

Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические, — отметил президент. Поделиться

Он добавил, что необходимо постараться, чтобы программа кэшбека заработала уже в этом году.

Платформа "Сделано в Украине"

Зеленский заявил, что новая платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой для постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.

По словам президента, сейчас идет работа и над другими государственными программами, которые позволят отечественному производителю масштабировать работу.