Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым назвал ситуацию в Украине сложной, однако контролируемой.
Зеленский о ситуации в Украине
Со своей стороны премьер-министр Болгарии рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата.
При этом Зеленский в ответ в шутку попросил системы ПВО.
Зеленский о поставках боеприпасов от ЕС
Президент отметил, что в настоящее время Украина получила от ЕС всего около 30% от обещанного миллиона артиллерийских снарядов.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов.
Это 52% от поставленной цели. В то же время, Боррель обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.
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