Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым назвал ситуацию в Украине сложной, однако контролируемой.

Зеленский о ситуации в Украине

Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "Что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова, отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая Владимир Зеленский президент Украины

Со своей стороны премьер-министр Болгарии рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата.

На мече два разных символа. Первый – судьба завоевывается мечом. А второй – хан Кубрат, похороненный на территории Украины и первый правитель Болгарии. Он говорил, что для того, чтобы добиться успеха, мы должны быть едиными, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в безвременье, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной европейской нации, которая находится в затруднительном положении. Мы подчеркиваем, что мы с вами в этом сражении, и будем с вами вместе столько, сколько нужно, – объяснил Николай Денков. Поделиться

При этом Зеленский в ответ в шутку попросил системы ПВО.

В большинстве стран, где что-то дарят нам, я тоже этого не вижу. Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: "Мы очень благодарны, а можно ПВО? - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о поставках боеприпасов от ЕС

Президент отметил, что в настоящее время Украина получила от ЕС всего около 30% от обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Что касается Европы и того процента, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, который пообещал нам Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов.

Это 52% от поставленной цели. В то же время, Боррель обратил внимание, что не все страны-члены уже прислали свой вклад.