Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

Президент Владимир Зеленский напомнил, что 26 февраля мы вспоминаем о событиях, которые произошли уже 10 лет назад - произошли в украинском Крыму, когда наш полуостров был похищен Россией.
Зеленский указал на важный момент для победы Украины в войне
Глава государства подчеркнул, что войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить.
Зеленский добавил, что Украина должна наращивать реальное противодействие российскому злу, причем "на всех уровнях по всему миру".
Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права — силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, право жить в своем доме, продолжил он.
Зеленский отметил, что выигрывать в каждом из этих пунктов "это тушить российский реваншизм, то есть фактически завершать войну".
Что известно об оккупации Россией Крыма
Временно оккупированный Крым был захвачен РФ в 2014 году.
В октябре 2023 года Владимир Зеленский рассказывал, что захваченный россиянами Крым, вероятно, будет деоккупировать легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.
В частности, несмотря на то, что украинские войска еще не смогли вернуть оккупированный россиянами Крым под контроль нашего государства, У ВУ уже есть определенные результаты в работе по освобождению полуострова.
14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму. 31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 года — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".
При этом в СНБО уже разрабатывается план, применяемый при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.
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