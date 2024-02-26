Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

Президент Владимир Зеленский напомнил, что 26 февраля мы вспоминаем о событиях, которые произошли уже 10 лет назад - произошли в украинском Крыму, когда наш полуостров был похищен Россией.

Зеленский указал на важный момент для победы Украины в войне

И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижение и издевательство над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, продолжающуюся сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают, — отметил Зеленский. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить.

И именно поэтому ощущение справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Это требует, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов, — продолжил он. Поделиться

Зеленский добавил, что Украина должна наращивать реальное противодействие российскому злу, причем "на всех уровнях по всему миру".

Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права — силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, право жить в своем доме, продолжил он.

Зеленский отметил, что выигрывать в каждом из этих пунктов "это тушить российский реваншизм, то есть фактически завершать войну".

Я благодарен всем, кто не забывает о Крыме, кто помогает нашим усилиям по Крыму. Кто помогает нашим воинам? Кто борется в Крыму против окупантов. Кто не отдает собственной душе русскому злу. Кто помогает освобождать людей, репрессированных российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру — веру в справедливость, в ее силу, в Украину. Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом. Я благодарен всем странам, которые нам с этим помогают, — резюмировал он. Поделиться

Что известно об оккупации Россией Крыма

Временно оккупированный Крым был захвачен РФ в 2014 году.

В октябре 2023 года Владимир Зеленский рассказывал, что захваченный россиянами Крым, вероятно, будет деоккупировать легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.

В частности, несмотря на то, что украинские войска еще не смогли вернуть оккупированный россиянами Крым под контроль нашего государства, У ВУ уже есть определенные результаты в работе по освобождению полуострова.

14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму. 31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 года — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

При этом в СНБО уже разрабатывается план, применяемый при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.