Когда начнется массовое бегство россиян из Крыма — ответ Чубарова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прогнозирует, что почти миллион россиян начнут немедля выезжать из оккупированного Крыма, как только участятся удары Украины по военным объектам врага на полуострове.
Чубаров не сомневается в освобождении Крыма Украиной
Глава Меджлиса обращает внимание на то, что вторжение армии РФ и оккупация Крыма, а спустя несколько месяцев разжигание военных действий на Донбассе, были лишь прелюдией полномасштабной войны России против Украины.
Рефат Чубаров убежден, что любой сценарий деоккупации полуострова, который используют наши Вооруженные силы, безусловно завершится полным восстановлением суверенитета Украины.
По его словам, с августа 2022 года, когда ВСУ нанесли первые удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, полуостров стал прифронтовой территорией.
Рефат Чубаров хочет верить в то, что состоится наиболее осторожный вариант освобождения Крыма, при котором была бы сохранена его инфраструктура, а также жизнь бойцов ВСУ и мирного населения.
Мустафа Джемилев анонсировал увольнение Крыма уже в 2024 году
Стоит также отметить, что недавно лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призвал незаконно переселившихся в Крым россиян немедленно покинуть полуостров, пока функционирует Керченский мост.
Мустафа Джемилев также обращает внимание, что Украина всегда делала все возможное ради мирного освобождения Крыма, пыталась договориться с Путиным о мирном выходе россиян с оккупированных территорий, однако Киев никто не слушал.
Именно поэтому, как отмечает лидер крымскотатарского народа, "альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось".
Смотрите также большое интервью Online.UA с Мустафой Джемилевым о Крыме, Путине и будущем рядом с Россией:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-