Когда начнется массовое бегство россиян из Крыма — ответ Чубарова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прогнозирует, что почти миллион россиян начнут немедля выезжать из оккупированного Крыма, как только участятся удары Украины по военным объектам врага на полуострове.

Чубаров не сомневается в освобождении Крыма Украиной

Глава Меджлиса обращает внимание на то, что вторжение армии РФ и оккупация Крыма, а спустя несколько месяцев разжигание военных действий на Донбассе, были лишь прелюдией полномасштабной войны России против Украины.

Рефат Чубаров убежден, что любой сценарий деоккупации полуострова, который используют наши Вооруженные силы, безусловно завершится полным восстановлением суверенитета Украины.

Выглядит парадоксально, но эскалация Владимиром Путиным военных действий в феврале 2022 способствовала осознанию мировыми лидерами исключительной важности Крыма не только для Украины, но и для устойчивости послевоенного мира. Рефат Чубаров Глава Меджлиса крымскотатарского народа

По его словам, с августа 2022 года, когда ВСУ нанесли первые удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, полуостров стал прифронтовой территорией.

Рефат Чубаров хочет верить в то, что состоится наиболее осторожный вариант освобождения Крыма, при котором была бы сохранена его инфраструктура, а также жизнь бойцов ВСУ и мирного населения.

Однако на самом деле все определится действием многих факторов, которые появятся в результате освобождения южных областей Украины и входом ВСУ в Крым. При таком развитии событий я бы не исключал и процессов дезинтеграции власти в России, что может существенно облегчить освобождение Крыма, — объяснил глава Меджлиса. Поделиться

Мустафа Джемилев анонсировал увольнение Крыма уже в 2024 году

Стоит также отметить, что недавно лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призвал незаконно переселившихся в Крым россиян немедленно покинуть полуостров, пока функционирует Керченский мост.

Есть все основания полагать, что нынешний год будет последним годом оккупации. Поэтому предлагается всем невоенным, гражданским лицам держаться подальше от военных объектов, а гражданам РФ, незаконно въехавшим в Крым, немедленно, не откладывая на потом, пока функционирует Керченский мост, покинуть полуостров. Мустафа Джемилев Лидер крымскотатарского народа

Мустафа Джемилев также обращает внимание, что Украина всегда делала все возможное ради мирного освобождения Крыма, пыталась договориться с Путиным о мирном выходе россиян с оккупированных территорий, однако Киев никто не слушал.

Именно поэтому, как отмечает лидер крымскотатарского народа, "альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось".

Международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно победят. До скорейшей встречи в свободном Крыму, — подытожил Мустафа Джемилев. Поделиться