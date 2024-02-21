Коли почнеться масова втеча росіян з Криму — відповідь Чубарова

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прогнозує, що майже мільйон росіян почнуть тікати з окупованого Криму, як тільки почастішають удари України по військових об'єктах ворога на півострові.

Чубаров не сумнівається у звільненні Україною Криму

Глава Меджлісу звертає увагу на те, що вторгнення армії РФ та окупація Криму, а через кілька місяців пізніше розпалювання військових дій на Донбасі були лише прелюдією повномасштабної війни проти України.

Рефат Чубаров переконаний, що будь-який сценарій деокупації півострова, який використають наші Збройні сили, безперечно завершиться повним відновленням суверенітету України.

Виглядає парадоксально, але ескалація Володимиром Путіним воєнних дій у лютому 2022 року сприяла усвідомленню світовими лідерами виняткової важливості Криму не лише для України, а й для стійкості повоєнного світу. Рефат Чубаров Глава Меджлісу кримськотатарського народу

За його словами, з серпня 2022 року, коли ЗСУ завдали перших ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, півострів став прифронтовою територією.

Рефат Чубаров хоче вірити в те, що відбудеться найбільш обережний варіант звільнення Криму, за якого було б збережено його інфраструктуру, а також життя бійців ЗСУ і мирного населення.

Однак насправді все визначиться дією багатьох факторів, які з'являться внаслідок звільнення південних областей України та виходом ЗСУ до Криму. За такого розвитку подій я не виключав би і процесів дезінтеграції влади в Росії, що може суттєво полегшити звільнення Криму, — пояснив глава Меджлісу. Поширити

Мустафа Джемілєв анонсував звільнення Криму уже в 2024 році

Варто також зазначити, що нещодавно лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав росіян, які незаконно переселилися до Криму, негайно залишити півострів, поки функціонує Керченський міст.

Є всі підстави вважати, що цей рік буде останнім роком окупації. Тому пропонується всім невійськовим, цивільним особам триматися далі від військових об'єктів, а громадянам РФ, які незаконно в'їхали до Криму, негайно, не відкладаючи на потім, поки функціонує Керченський міст, покинути півострів. Мустафа Джемілєв Лідер кримськотатарського народу

Мустафа Джемілєв також звертає увагу на те, що Україна завжди робила все можливе задля мирного визволення Криму, намагалася домовитися з Путіним про мирний вихід росіян з окупованих територій, однак Київ ніхто не слухав.

Саме тому, як зазначає лідер кримськотатарського народу, "альтернативи військовому звільненню Криму більше не лишилося".

Міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов'язково переможуть. До якнайшвидшої зустрічі у вільному Криму, — підсумував Мустафа Джемілєв. Поширити