Коли почнеться масова втеча росіян з Криму — відповідь Чубарова

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прогнозує, що майже мільйон росіян почнуть тікати з окупованого Криму, як тільки почастішають удари України по військових об'єктах ворога на півострові.
Чубаров не сумнівається у звільненні Україною Криму
Глава Меджлісу звертає увагу на те, що вторгнення армії РФ та окупація Криму, а через кілька місяців пізніше розпалювання військових дій на Донбасі були лише прелюдією повномасштабної війни проти України.
Рефат Чубаров переконаний, що будь-який сценарій деокупації півострова, який використають наші Збройні сили, безперечно завершиться повним відновленням суверенітету України.
За його словами, з серпня 2022 року, коли ЗСУ завдали перших ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму, півострів став прифронтовою територією.
Рефат Чубаров хоче вірити в те, що відбудеться найбільш обережний варіант звільнення Криму, за якого було б збережено його інфраструктуру, а також життя бійців ЗСУ і мирного населення.
Мустафа Джемілєв анонсував звільнення Криму уже в 2024 році
Варто також зазначити, що нещодавно лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав росіян, які незаконно переселилися до Криму, негайно залишити півострів, поки функціонує Керченський міст.
Мустафа Джемілєв також звертає увагу на те, що Україна завжди робила все можливе задля мирного визволення Криму, намагалася домовитися з Путіним про мирний вихід росіян з окупованих територій, однак Київ ніхто не слухав.
Саме тому, як зазначає лідер кримськотатарського народу, "альтернативи військовому звільненню Криму більше не лишилося".
Дивіться також велике інтерв’ю Online.UA з Мустафою Джемілєвим про Крим, Путіна й майбутнє поруч з Росією:
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