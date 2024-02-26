Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя

Президент Володимир Зеленський нагадав, що 26 лютого ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому - відбулись в українському Криму, коли наш півострів був украдений Росією.
Зеленський вказав на важливий момент для перемоги України у війні
Голова держави підкреслив, що війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити.
Зеленський додав, що Україна має нарощувати реальну протидію російському злу, при чому "на всіх рівнях, в усьому світі".
Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права — сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, — право жити у своєму домі, — продовжив він.
Зеленський зазначив, що вигравати в кожному з цих пунктів "це гасити російський реваншизм, тобто фактично — завершувати війну".
Що відомо про окупацію Росією Криму
Тимчасово окупований Крим було захоплено РФ у 2014 році.
У жовтні 2023 року Володимир Зеленський розповідав, що захоплений росіянами Крим, ймовірно, буде деоккупувати легше, ніж Донбас. Йдеться не лише про звільнення територій, а й про ментальне повернення людей до України.
Зокрема, незважаючи на те, що українські війська ще не змогли повернути окупований росіянами Крим під контроль нашої держави, ЗСУ вже мають певні результати у роботі зі звільнення півострова.
14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму. 31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».
При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.
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