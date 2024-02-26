Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя

Президент Володимир Зеленський нагадав, що 26 лютого ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому - відбулись в українському Криму, коли наш півострів був украдений Росією.

Зеленський вказав на важливий момент для перемоги України у війні

І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають, — зазначив Зеленський. Володимир Зеленський Президент України

Голова держави підкреслив, що війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити.

І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів, — продовжив він. Поширити

Зеленський додав, що Україна має нарощувати реальну протидію російському злу, при чому "на всіх рівнях, в усьому світі".

Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права — сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, — право жити у своєму домі, — продовжив він.

Зеленський зазначив, що вигравати в кожному з цих пунктів "це гасити російський реваншизм, тобто фактично — завершувати війну".

Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму. Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру — віру у справедливість, у її силу, в Україну. Повернення всіх наших полонених, повернення всіх депортованих з України, повернення кримських політичних вʼязнів є нашим безумовним пріоритетом. Я вдячний усім країнам, які нам із цим допомагають, — резюмував він. Поширити

Що відомо про окупацію Росією Криму

Тимчасово окупований Крим було захоплено РФ у 2014 році.

У жовтні 2023 року Володимир Зеленський розповідав, що захоплений росіянами Крим, ймовірно, буде деоккупувати легше, ніж Донбас. Йдеться не лише про звільнення територій, а й про ментальне повернення людей до України.

Зокрема, незважаючи на те, що українські війська ще не змогли повернути окупований росіянами Крим під контроль нашої держави, ЗСУ вже мають певні результати у роботі зі звільнення півострова.

14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму. 31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».

При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.