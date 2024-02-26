Украина готовит два варианта дальнейшего ведения войны — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готовит два варианта дальнейшего ведения войны — Зеленский

Владимир Зеленский
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Источник:  CNN

Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам CNN отметил, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта дальнейшего ведения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о планах Сырского по дальнейшему ведению войны

Зеленский отметил, что в случае одобрения Конгрессом США финансирования помощи Украине ВСУ смогут дать достойный ответ российским захватчикам. В случае отсутствия помощи придется сосредоточить усилия исключительно на защите.

Глава государства добавил, что разговаривал со спикером Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Майком Джонсоном о помощи Украине и был оптимистично настроен после этого разговора.

Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты и мирные жители. …Если они передумают, для нас это большая проблема, – подчеркнул Зеленский.

Какие последствия будет иметь отказ США от финансирования помощи Украине

Президент отметил, что в отсутствие помощи со стороны США Украине в этом году будет трудно не только добиваться успехов на поле боя, но и держать оборону.

Зеленский подчеркнул, что самое время имеет решающее значение, поскольку преступная армия РФ может прибегнуть к новому масштабному наступлению уже в мае этого года.

Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы. …Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело, – предупреждает президент.

При этом Зеленский добавил, что под угрозой окажется созданный Украиной "зерновой коридор", поскольку для защиты необходимы современные системы ПВО и боеприпасы к ним.

Шаги вперед, успех в будущем будет зависеть от Америки, да. Речь идет не только о линии обороны. Когда вы только защищаетесь, вы даете возможность России понемногу отжать вас обратно. Да, ненамного, но все равно это шаги назад, маленькие. Но когда вы отходите назад, вы теряете людей. Мы будем терять людей, – подчеркнул Зеленский.

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