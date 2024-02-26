Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам CNN отметил, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта дальнейшего ведения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Что известно о планах Сырского по дальнейшему ведению войны
Зеленский отметил, что в случае одобрения Конгрессом США финансирования помощи Украине ВСУ смогут дать достойный ответ российским захватчикам. В случае отсутствия помощи придется сосредоточить усилия исключительно на защите.
Глава государства добавил, что разговаривал со спикером Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Майком Джонсоном о помощи Украине и был оптимистично настроен после этого разговора.
Какие последствия будет иметь отказ США от финансирования помощи Украине
Президент отметил, что в отсутствие помощи со стороны США Украине в этом году будет трудно не только добиваться успехов на поле боя, но и держать оборону.
Зеленский подчеркнул, что самое время имеет решающее значение, поскольку преступная армия РФ может прибегнуть к новому масштабному наступлению уже в мае этого года.
При этом Зеленский добавил, что под угрозой окажется созданный Украиной "зерновой коридор", поскольку для защиты необходимы современные системы ПВО и боеприпасы к ним.
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