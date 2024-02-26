Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам CNN отметил, что главком ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта дальнейшего ведения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о планах Сырского по дальнейшему ведению войны

Зеленский отметил, что в случае одобрения Конгрессом США финансирования помощи Украине ВСУ смогут дать достойный ответ российским захватчикам. В случае отсутствия помощи придется сосредоточить усилия исключительно на защите.

Глава государства добавил, что разговаривал со спикером Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Майком Джонсоном о помощи Украине и был оптимистично настроен после этого разговора.

Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши солдаты и мирные жители. …Если они передумают, для нас это большая проблема, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Какие последствия будет иметь отказ США от финансирования помощи Украине

Президент отметил, что в отсутствие помощи со стороны США Украине в этом году будет трудно не только добиваться успехов на поле боя, но и держать оборону.

Зеленский подчеркнул, что самое время имеет решающее значение, поскольку преступная армия РФ может прибегнуть к новому масштабному наступлению уже в мае этого года.

Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы. …Не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело, – предупреждает президент. Поделиться

При этом Зеленский добавил, что под угрозой окажется созданный Украиной "зерновой коридор", поскольку для защиты необходимы современные системы ПВО и боеприпасы к ним.