Зеленский раскрыл первые детали визита в Саудовскую Аравию
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Политика
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Зеленский раскрыл первые детали визита в Саудовскую Аравию

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Что известно о визите Зеленского в Саудовскую Аравию

В частности, стороны обсудили реализацию украинской Формулы мира. Зеленский также поблагодарил принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку, заявил президент.

Он также о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Зачем Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Первая тема визита касается Формулы мира Украины.

В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии, - сообщил президент.

Кроме того, вторая тема визита – возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

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