Зеленский раскрыл первые детали визита в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Что известно о визите Зеленского в Саудовскую Аравию
В частности, стороны обсудили реализацию украинской Формулы мира. Зеленский также поблагодарил принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.
Он также о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.
Зачем Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Первая тема визита касается Формулы мира Украины.
Кроме того, вторая тема визита – возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - добавил Зеленский.
Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-