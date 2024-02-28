По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Албания поддерживает создание спецтрибунала для России по вооруженному нападению на Украину и совершению военных преступлений.

Что известно об усилении сотрудничества Украины и Албании

По результатам переговоров с главой МИДа Албании Игли Хасани Кулеба отметил, что страны определили пути оборонного сотрудничества.

В частности, ключевым вопросом остается получение артиллерийских боеприпасов.

При этом Хасани отметил, что его страна готова присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по военным преступлениям и агрессии РФ против Украины.

Мы также отметили наше эффективное сотрудничество в рамках международных организаций, – подчеркнул глава МИД Украины. Поделиться

Глава украинского МИДа рассказал, что Албания планирует вскоре открыть свое посольство в Киеве.

During my first visit to friendly Albania, I met with Minister @IgliHasani. I thanked Albania for its firm support and solidarity with Ukraine.



We identified ways to strengthen defense cooperation, with a particular emphasis on artillery ammunition.



Albania plans to open its… pic.twitter.com/iuOV1ldDFF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2024

Что известно о договоренностях Украины со странами Западных Балкан

Договоренности со странами Западных Балкан по усилению украинской артиллерии подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по укреплению Украины и украинской артиллерии, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент добавил, что Украина вместе с западными союзниками будет делать все возможное, чтобы не было задержек в снабжении оружием для украинских военных.

Каждая пауза в снабжении, каждое сомнение, что мир готов защищаться, все это вдохновляет всего лишь одного человека. Это вдохновляет Путина. И чем больше он видит наши дефициты оружия, тем хуже каждой свободной нации, - отметил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС.