Албания поддерживает создание спецтрибунала против РФ
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Албания поддерживает создание спецтрибунала против РФ

Дмитрий Кулеба
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Албания поддерживает создание спецтрибунала для России по вооруженному нападению на Украину и совершению военных преступлений.

Что известно об усилении сотрудничества Украины и Албании

По результатам переговоров с главой МИДа Албании Игли Хасани Кулеба отметил, что страны определили пути оборонного сотрудничества.

В частности, ключевым вопросом остается получение артиллерийских боеприпасов.

При этом Хасани отметил, что его страна готова присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по военным преступлениям и агрессии РФ против Украины.

Мы также отметили наше эффективное сотрудничество в рамках международных организаций, – подчеркнул глава МИД Украины.

Глава украинского МИДа рассказал, что Албания планирует вскоре открыть свое посольство в Киеве.

Что известно о договоренностях Украины со странами Западных Балкан

Договоренности со странами Западных Балкан по усилению украинской артиллерии подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности по укреплению Украины и украинской артиллерии, - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Украина вместе с западными союзниками будет делать все возможное, чтобы не было задержек в снабжении оружием для украинских военных.

Каждая пауза в снабжении, каждое сомнение, что мир готов защищаться, все это вдохновляет всего лишь одного человека. Это вдохновляет Путина. И чем больше он видит наши дефициты оружия, тем хуже каждой свободной нации, - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС.

Требуем больше уверенности в демократическом мире в себе, больше уверенности в собственных силах. Наше единство, наши альянсы все это имеет значение. Каждая нация, которая стремится быть частью европейского и евроатлантического сообщества и разделяет общие ценности Европы и Евроатлантики, заслуживает полноправной интеграции. Украина поддерживает интеграцию балканских государств, – отметил глава государства.

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