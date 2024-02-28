По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Албания поддерживает создание спецтрибунала для России по вооруженному нападению на Украину и совершению военных преступлений.
Что известно об усилении сотрудничества Украины и Албании
По результатам переговоров с главой МИДа Албании Игли Хасани Кулеба отметил, что страны определили пути оборонного сотрудничества.
В частности, ключевым вопросом остается получение артиллерийских боеприпасов.
При этом Хасани отметил, что его страна готова присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по военным преступлениям и агрессии РФ против Украины.
Глава украинского МИДа рассказал, что Албания планирует вскоре открыть свое посольство в Киеве.
Что известно о договоренностях Украины со странами Западных Балкан
Договоренности со странами Западных Балкан по усилению украинской артиллерии подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент добавил, что Украина вместе с западными союзниками будет делать все возможное, чтобы не было задержек в снабжении оружием для украинских военных.
Президент подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС.
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