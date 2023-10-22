Бывший премьер-министр Албании Салли Бериша заявил, что прокуратура предъявила ему обвинение в коррупции и отмывании денег.

Экспремьеру Албании выдвинули обвинения в коррупции и отмывании денег

Бериша сообщил, что прокуратура, которая расследует дела против чиновников, приказала ему не покидать страну.

Бериша также сообщил, что его зять, 50-летний Джамарбер Маллтези, был арестован по тем же обвинениям в международном аэропорту Тираны.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью утверждает, что Маллтези воспользовался должностью премьер-министра Бериши, чтобы приватизировать землю в Тиране, принадлежавшую Министерству обороны страны. Он вернул землю предыдущим владельцам, которые сразу же продали ее по низкой цене компании Маллтези, построившей на этой земле квартиры.

Обвинения были предъявлены три года спустя после того, как министр внутренних дел Таулант Балла, тогдашний глава парламентской фракции руководящей Социалистической партии, направил в прокуратуру дело с обвинениями против Маллтези и Бериши.

Бериша заявил, что не он, и Маллтези невиновны.

Что касается этих обвинений, я заявляю, что они абсолютно безосновательны и являются чисто и полностью политическими обвинениями со стороны (нынешнего премьер-министра. – Ред.) Эди Рамы, – сказал он на пресс-конференции в субботу поздно вечером. Поделиться

Что известно о Сали Берише

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах и президентом в 1992-1997 годах. На парламентских выборах в апреле 2021 он был переизбран депутатом от Демократической партии.

В мае 2021 года правительство США запретило Бериши и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время пребывания Бериши в должности премьер-министра в 2005-2013 годах политик был причастен к коррупционным действиям и использовал "свою власть для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников и членов своей семьи".

Блинкен также обвинил Беришу во вмешательстве в "независимые расследования, антикоррупционные усилия и меры по привлечению к ответственности". Он сказал, что "коррупционные действия Бериши взорвали демократию в Албании".