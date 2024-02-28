Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав, - зазначив глава держави.