За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби, Албанія підтримує створення спецтрибуналу для Росії стосовно збройного нападу на Україну і скоєння воєнних злочинів.
Що відомо про посилення співпраці України та Албанії
За результатами переговорів із главою МЗС Албанії Іглі Хасані Кулеба зазначив, що країни визначили шляхи оборонної співпраці.
Зокрема, ключовим питанням залишається отримання артилерійських боєприпасів.
При цьому Хасані зазначив, що його країна готова приєднатись до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів та агресії РФ проти України.
Голова українського МЗС розповів, що Албанія планує незабаром відкрити своє посольство в Києві.
Що відомо про домовленності України з країнами Західних Балкан
Домовленності із країнами Західних Балкан щодо посилення української артилерії підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Президент додав, що Україна разом з західними союзниками робитиме все можливе, щоб не було затримок у постачанні зброї для українських військових.
Президент наголосив, що Україна підтримує інтеграції західнобалканських країн в ЄС.
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