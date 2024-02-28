Албанія підтримує створення спецтрибуналу проти РФ
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Албанія підтримує створення спецтрибуналу проти РФ

Дмитро Кулеба
Джерело:  online.ua

За словами керівника МЗС України Дмитра Кулеби, Албанія підтримує створення спецтрибуналу для Росії стосовно збройного нападу на Україну і скоєння воєнних злочинів. 

Що відомо про посилення співпраці України та Албанії

За результатами переговорів із главою МЗС Албанії Іглі Хасані Кулеба зазначив, що країни визначили шляхи оборонної співпраці.

Зокрема, ключовим питанням залишається отримання артилерійських боєприпасів.

При цьому Хасані зазначив, що його країна готова приєднатись до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів та агресії РФ проти України.

Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій, - підкреслив глава МЗС України.

Голова українського МЗС розповів, що Албанія планує незабаром відкрити своє посольство в Києві.

Що відомо про домовленності України з країнами Західних Балкан

Домовленності із країнами Західних Балкан щодо посилення української артилерії підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії, - підкреслив глава держави.

Президент додав, що Україна разом з західними союзниками робитиме все можливе, щоб не було затримок у постачанні зброї для українських військових.

Кожна пауза у постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, все це надихає всього лише одну людину. Це надихає Путіна. І чим більше він бачить наші дефіцити зброї, тим гірше для кожної вільної нації, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна підтримує інтеграції західнобалканських країн в ЄС.

Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав, - зазначив глава держави.

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