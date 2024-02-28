Північна Македонія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС і НАТО

Декларація про підтримку членства України в ЄС і НАТО

Підписання відбулося у межах саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Тирані.

В Офісі президента повідомляють, що документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови.

Країни підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Крім цього, документ засуджує російську агресію та наголошує на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

У декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України. Північна Македонія також має зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури.

Також українська та македонська сторони підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері (фото: president.gov.ua)

Візит Зеленського до Албанії

28 лютого в столиці Албанії Тирані відбувся саміт «Україна — Південно-Східна Європа».

Зеленський зустрівся з лідерами Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини.

Зеленський заявив, що за результатами саміту "Україна — Південно-Східна Європа" Україна отримала нові домовленості, які посилять артилерію.

Також Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.