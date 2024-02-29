НАТО проведуть масштабні військові навчання. Що відомо

Військові 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються до участі в навчаннях Nordic Response 2024, які відбудуться у березні як частина серії навчань Steadfast Defender, що відбудуться у Норвегії, Фінляндії та Швеції

Що відомо про масштабні військові навчання НАТО

Навчання будуть націлені на відпрацювання заходів колективної оборони і в них візьме участь понад 20 000 військовослужбовців. Їх проведуть на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах країн.

На землі тисячі солдатів будуть відпрацьовувати захист і охорону країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів. У повітрі діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення членів Альянсу. На морі буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден. Спільні навчання мають на меті оборону і захист Північного регіону.

Ми повинні мати змогу дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається випробовувати наші кордони, цінності та демократію — за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше, — заявив командувач Норвезького центру повітряних операцій, Королівських ВПС Норвегії, бригадний генерал Трон Странд. Поширити

Він додав, що навчання "Cold Response" мають давню історію і проводяться на півночі Норвегії кожні два роки.

Завдяки вступу до НАТО Фінляндії, а згодом і Швеції, ми розширюємо ці навчання до рівня "Nordic Response" із залученням інших членів Альянсу, — зазначив Странд. Поширити

Що цьому передувало

Днями польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки.

У Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.