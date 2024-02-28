Європейські аналітики з Центру аналізу європейської політики (CEPA) переконані у правильності ініціативи щодо відправки військового контингенту країн ЄС на територію України.
Чому країни ЄС мають відправити власних військових до України
Аналітики зазначають, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ країн ЄС на територію України була розкритикована низкою інших ключових партнерів Києва, зокрема, Вашингтоном.
Однак, представники CEPA зазначають, що заява Макрона відображає зростаючу серед країн ЄС єдину думку, що у разі перемоги окупаційної російської армії в Україні означатиме серйозну поразку Заходу.
Аналітики зазначають, що у разі подальшого скорочення обсягів допомоги Україні з боку західних партнерів її поразка у війні буде видаватись все більш реальною.
Представники CEPA переконані, що наразі європейські лідери мають реалізувати власну концепцію стратегічної автономії і відправити власних військових на територію України.
Які задачі військові країн ЄС можуть виконувати в Україні
Вони зазначають, що більш активні військові місії можуть включати захист безпеки кордонів, охорону великих українських міст, або лінії ППО на захід від Дніпра.
Зазначається, що це допоможе запобігти відкриттю Росією ще одного фронту зі сторони Білорусі.
Окрім цього буде змога протидіяти атакам окупаційної російської армії крилатими та балістичними ракетами по Україні.
Однак аналітики попереджають, що така військова операція країн ЄС на території України може мати серйозні наслідки.
По-перше, стратегічна автономія Євросоюзу продемонструвала б готовність до військового захисту незалежної та демократичної України. Такі захисні сили ЄС легітимізували б роль і цінність блоку, оскільки їх основною метою буде захист цивільного населення та інфраструктури.
По-друге, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі розслідує атаки Росії на цивільну інфраструктуру як військові злочини. Гуманітарна та правова позиція була б зрозумілою, оскільки сили ЄС стримували б атаки, а батареї ППО ЄС могли б захистити великі українські міста від російських крилатих ракет і безпілотників.
По-третє, враховуючи, що в ЄС уже функціонує Військова місія на підтримку України (EUMAM-Україна), щоб навчити та спорядити 40 000 українських солдатів, переміщення сил під прапором ЄС в Україну покращить якість навчання. Зокрема, це дасть можливість радникам та інструкторам із ЄС дотримуватись українських ТТП (тактика, техніка, процедура).
Експерти CEPA підкреслюють, що у разі прагнення ЄС досягти стратегічної автономії на території України та гарантувати суверенітет і територіальну цілісність, життєво важливим інтересом Європи є гарантувати, що Росія не завдасть Україні військової поразки.
Зрештою, ЄС має можливість зупинити імперське захоплення територій, відправивши свої оборонні сили в Україну.
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