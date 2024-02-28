Европейские аналитики из Центра анализа европейской политики (CEPA) убеждены в правильности инициативы по отправке военного контингента стран ЕС на территорию Украины.
Почему страны ЕС должны отправить собственных военных в Украину
Аналитики отмечают, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на территорию Украины была подвергнута критике рядом других ключевых партнеров Киева, в частности, Вашингтоном.
Однако представители CEPA отмечают , что заявление Макрона отражает растущее среди стран ЕС единое мнение, что в случае победы оккупационной российской армии в Украине будет означать серьезное поражение Запада.
Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего сокращения объемов помощи Украине со стороны западных партнеров ее поражение в войне будет казаться все более реальным.
Представители CEPA убеждены, что европейские лидеры должны реализовать собственную концепцию стратегической автономии и отправить собственных военных на территорию Украины.
Какие задачи военные стран ЕС могут выполнять в Украине
Они отмечают, что более активные военные миссии могут включать защиту безопасности границ, охрану крупных украинских городов или линии ПВО к западу от Днепра.
Отмечается, что это поможет предотвратить открытие Россией еще одного фронта со стороны Беларуси.
Кроме этого, будет способна противодействовать атакам оккупационной российской армии крылатыми и баллистическими ракетами по Украине.
Однако аналитики предупреждают, что такая военная операция стран ЕС на территории Украины может иметь серьезные последствия.
Во-первых , стратегическая автономия Евросоюза продемонстрировала бы готовность к военной защите независимой и демократической Украины. Такие защитные силы ЕС легитимизировали бы роль и ценность блока, поскольку их основной целью будет защита гражданского населения и инфраструктуры.
Во-вторых , Международный уголовный суд (МКС) в Гааге расследует атаки России на гражданскую инфраструктуру как военные преступления. Гуманитарная и правовая позиция была бы понятна, поскольку силы ЕС сдерживали бы атаки, а батареи ПВО ЕС могли бы защитить крупные украинские города от российских крылатых ракет и беспилотников.
В-третьих , учитывая, что в ЕС уже функционирует Военная миссия в поддержку Украины (EUMAM-Украина), чтобы научить и снарядить 40 000 украинских солдат, перемещение сил под флагом ЕС в Украину улучшит качество обучения. В частности, это позволит советникам и инструкторам из ЕС придерживаться украинских ТТП (тактика, техника, процедура).
Эксперты CEPA подчеркивают, что в случае стремления ЕС достичь стратегической автономии на территории Украины и гарантировать суверенитет и территориальную целостность, жизненно важным интересом Европы является гарантировать, что Россия не нанесет Украине военное поражение.
В конце концов, ЕС имеет возможность остановить имперский захват территорий, отправив свои оборонительные силы в Украину.
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