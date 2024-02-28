Европейские аналитики из Центра анализа европейской политики (CEPA) убеждены в правильности инициативы по отправке военного контингента стран ЕС на территорию Украины.

Почему страны ЕС должны отправить собственных военных в Украину

Аналитики отмечают, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на территорию Украины была подвергнута критике рядом других ключевых партнеров Киева, в частности, Вашингтоном.

Однако представители CEPA отмечают , что заявление Макрона отражает растущее среди стран ЕС единое мнение, что в случае победы оккупационной российской армии в Украине будет означать серьезное поражение Запада.

Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего сокращения объемов помощи Украине со стороны западных партнеров ее поражение в войне будет казаться все более реальным.

Представители CEPA убеждены, что европейские лидеры должны реализовать собственную концепцию стратегической автономии и отправить собственных военных на территорию Украины.

Любые передовые силы ЕС уволили бы украинские подразделения для применения на фронте, способствуя увеличению боевых сил. Пассивная поддержка позволила бы ЕС реформировать украинскую логистику и разместить техническое обслуживание ближе к линии фронта, а не передислоцировать активы в Польшу и Румынию для ремонта, - объясняют аналитики. Поделиться

Какие задачи военные стран ЕС могут выполнять в Украине

Они отмечают, что более активные военные миссии могут включать защиту безопасности границ, охрану крупных украинских городов или линии ПВО к западу от Днепра.

Отмечается, что это поможет предотвратить открытие Россией еще одного фронта со стороны Беларуси.

Кроме этого, будет способна противодействовать атакам оккупационной российской армии крылатыми и баллистическими ракетами по Украине.

Любое развертывание войск ЕС даст решительный сигнал Москве и Вашингтону, что это сила, которую следует воспринимать всерьез. Конечно, использование военных сил потребует четкого сообщения Путину о том, что операции ЕС не будут эскалационными, поскольку силы ЕС будут проводить только оборонные операции, говорится в материале издания. Поделиться

Однако аналитики предупреждают, что такая военная операция стран ЕС на территории Украины может иметь серьезные последствия.

Во-первых , стратегическая автономия Евросоюза продемонстрировала бы готовность к военной защите независимой и демократической Украины. Такие защитные силы ЕС легитимизировали бы роль и ценность блока, поскольку их основной целью будет защита гражданского населения и инфраструктуры.

Во-вторых , Международный уголовный суд (МКС) в Гааге расследует атаки России на гражданскую инфраструктуру как военные преступления. Гуманитарная и правовая позиция была бы понятна, поскольку силы ЕС сдерживали бы атаки, а батареи ПВО ЕС могли бы защитить крупные украинские города от российских крылатых ракет и беспилотников.

В-третьих , учитывая, что в ЕС уже функционирует Военная миссия в поддержку Украины (EUMAM-Украина), чтобы научить и снарядить 40 000 украинских солдат, перемещение сил под флагом ЕС в Украину улучшит качество обучения. В частности, это позволит советникам и инструкторам из ЕС придерживаться украинских ТТП (тактика, техника, процедура).

Наконец, украинские военные и силы безопасности рассредоточены, чтобы защищаться от возможного очередного российского вторжения из Беларуси. Развертывание сил ЕС вдоль этих приграничных регионов позволило Украине привлечь больше их ресурсов и личного состава непосредственно к восточной линии столкновения. Такие оборонные силы ЕС освободили бы более 20 украинских бригад для подготовки и выполнения боевых задач EUMAM, отмечают аналитики. Поделиться

Эксперты CEPA подчеркивают, что в случае стремления ЕС достичь стратегической автономии на территории Украины и гарантировать суверенитет и территориальную целостность, жизненно важным интересом Европы является гарантировать, что Россия не нанесет Украине военное поражение.

В конце концов, ЕС имеет возможность остановить имперский захват территорий, отправив свои оборонительные силы в Украину.