Глава Генштабу армії Британії оцінив здатність РФ протистояти НАТО
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Глава Генштабу армії Британії оцінив здатність РФ протистояти НАТО

Армія РФ
Джерело:  Insider

За словами глави Генштабу армії Великої Британії Ентоні Радакіна, кремлівський диктатор Володимир Путін прагне уникнути збройного конфлікту із країнами НАТО, оскільки розуміє, що одразу ж програє його. 

Чому Росія не наважиться напасти на НАТО

Радакін зазначив, що Кремль продемонстрував власну небезпечність, однак посилення НАТО значно погіршило геополітичне становище Росії.

Глава Генштабу армії Британії зазначив, що кремлівському диктатору доведеться долати значні труднощі аби протистояти країнам НАТО.

Радакін підкреслив, що для змоги протистояти силам НАТО у найближчі 2-5 років Росії необхідно завершити провальну та ганебну війну проти України.

Після цього країна-агресорка отримає змогу відновити втрачені запаси бронетехніки, далекобійних ракет та артилерійських боєприпасів.

Чим загрожує Росії напад на НАТО

Неминучим фактом є те, що будь-який російський напад або вторгнення проти НАТО викличе приголомшливу відповідь. Бойові військово-повітряні сили НАТО, які переважають російські у співвідношенні 3 до 1, швидко встановлять перевагу в повітрі. Морські сили НАТО витіснили б російський флот в Баренцовому і Балтійському морях, так само, як Україна витіснила Чорноморський флот з Криму.  НАТО має в чотири рази більше кораблів і втричі більше підводних човнів, ніж Росія, - пояснює Радакін.

Він також додав, що Кремль правалив всі стратегічні цілі в Україні, а окупаційна російська армія продемонструвала системну нездатність до ведення бойових дій.

Її військово-повітряні сили не змогли отримати контроль над повітрям. Її військово-морський флот втратив 25% своїх кораблів у Чорному морі, які були потоплені або пошкоджені країною, яка не має флоту, а морська торгівля України повертається до довоєнного рівня. Російська армія втратила майже 3 тис танків, майже 1,5 тис артилерійських установок і понад 5 тис бойових броньованих машин, - зазначає Радакін.

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