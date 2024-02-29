За словами глави Генштабу армії Великої Британії Ентоні Радакіна, кремлівський диктатор Володимир Путін прагне уникнути збройного конфлікту із країнами НАТО, оскільки розуміє, що одразу ж програє його.
Чому Росія не наважиться напасти на НАТО
Радакін зазначив, що Кремль продемонстрував власну небезпечність, однак посилення НАТО значно погіршило геополітичне становище Росії.
Глава Генштабу армії Британії зазначив, що кремлівському диктатору доведеться долати значні труднощі аби протистояти країнам НАТО.
Радакін підкреслив, що для змоги протистояти силам НАТО у найближчі 2-5 років Росії необхідно завершити провальну та ганебну війну проти України.
Після цього країна-агресорка отримає змогу відновити втрачені запаси бронетехніки, далекобійних ракет та артилерійських боєприпасів.
Чим загрожує Росії напад на НАТО
Він також додав, що Кремль правалив всі стратегічні цілі в Україні, а окупаційна російська армія продемонструвала системну нездатність до ведення бойових дій.
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