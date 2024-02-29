Генштаб подтвердил удар ВСУ по армии РФ в Еленовке. Ликвидировано 19 оккупантов

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению оккупантов РФ в Еленовке

Как отмечается, удар был нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным, 19 окупантов погибли, в том числе заместитель командира подразделения. Также Генштаб сообщает о 12 раненых захватчиках, в том числе командире этого подразделения.

Что известно об ударах ВСУ по российской армии

21 февраля ВСУ ударили по полигону на оккупированной Херсонщине в момент скопления там россиян. Погибли около 60 захватчиков.

20 февраля ВСУ обстреляли полигон россиян в оккупированном селе Трудовское Донецкая область. От удара системы HIMARS погибли до 67 российских военных, в их числе мог быть и командир.

Российская служба ВВС писала, что окупантов собрали на построение перед командующим 29 армии Восточного военного округа России Олегом Моисеевым, который к ним направлялся.

За 29 февраля Россия потеряла 1150 окупантов, 23 танка и 41 артиллерийскую систему.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по: