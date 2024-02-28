ВСУ нанесли мощный удар по армии РФ в оккупированной Еленовке
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли мощный удар по армии РФ в оккупированной Еленовке

РСЗО ВСУ
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Источник:  online.ua

В российских Telegram-каналах распространяется информация об ударе ВСУ по российским военным в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Что известно об ударе ВСУ по оккупантам в Оленовке

По информации российских Telegram-каналов, непосредственно перед ударом российских окупантов вывели на построение для раздачи медалей.

Однако снаряды украинских военных из РСЗО HIMARS сорвали церемонию вручения наград российским военным преступникам.

По информации Telegram-канала "Досье шпиона", прилет по ожидающим вручения наград российским оккупантам в Оленовке произошел вечером, 27 февраля.

Отмечается, что командование выстроило российских окупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты с целью вручения наград.

Отмечается, что в результате прилета двух ракет с РСЗО HIMARS погибли 19 российских военных преступников и еще 12 получили ранения.

Также сообщают, что якобы были убиты заместитель командира бригады подполковника Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Командир бригады Михаил Гудков якобы ранен.

Источник сообщает, что командование было информировано о работе вражеского разведывательного БПЛА в их районе, однако эту информацию проигнорировало, говорится в публикации Telegram-канала.

Косвенно этот инцидент подтверждает украинский экс-депутат-беглец Олег Царев и некоторые Z-пропагандисты.

Сколько еще российских окупантов воюют против Украины

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, по состоянию на начало февраля группировка российской оккупационной армии в Украине составляла более 470 тыс. военных.

По его словам, важно понимать, откуда именно появились эти цифры. Ведь сначала речь шла о группировке всего у 180 тыс. россиян.

Дело в том, что группировка РОВ в Украине в течение прошлых двух лет постоянно росла. Практически ежемесячно оно не уменьшалось, а увеличивалось на +5, +10, +20 тысяч, но росло за счет не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки человеческого ресурса в зону БД, – объясняет аналитик.

Коваленко отметил, что в конце февраля можно впервые наблюдать масштабное сокращение численности оккупационной армии РФ в Украине.

Почти аналогичный рекорд просматривается по БМП и артиллерии: их стало меньше на 200 единиц и 600 стволов соответственно. Отмечу, это все происходит как при работающем ВПК и постоянном снабжении техники, так и при мобилизационных процессах, оперативно решающих вопросы с человеческими потерями, - подчеркнул Коваленко.

Аналитик подытожил, похоже, есть определенный сбой в отлаженном механизме РФ по наращиванию потенциала и компенсации фронтовых потерь.

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