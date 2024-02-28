В российских Telegram-каналах распространяется информация об ударе ВСУ по российским военным в оккупированной Еленовке Донецкой области.
Что известно об ударе ВСУ по оккупантам в Оленовке
По информации российских Telegram-каналов, непосредственно перед ударом российских окупантов вывели на построение для раздачи медалей.
Однако снаряды украинских военных из РСЗО HIMARS сорвали церемонию вручения наград российским военным преступникам.
По информации Telegram-канала "Досье шпиона", прилет по ожидающим вручения наград российским оккупантам в Оленовке произошел вечером, 27 февраля.
Отмечается, что командование выстроило российских окупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты с целью вручения наград.
Отмечается, что в результате прилета двух ракет с РСЗО HIMARS погибли 19 российских военных преступников и еще 12 получили ранения.
Также сообщают, что якобы были убиты заместитель командира бригады подполковника Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Командир бригады Михаил Гудков якобы ранен.
Косвенно этот инцидент подтверждает украинский экс-депутат-беглец Олег Царев и некоторые Z-пропагандисты.
Сколько еще российских окупантов воюют против Украины
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, по состоянию на начало февраля группировка российской оккупационной армии в Украине составляла более 470 тыс. военных.
По его словам, важно понимать, откуда именно появились эти цифры. Ведь сначала речь шла о группировке всего у 180 тыс. россиян.
Коваленко отметил, что в конце февраля можно впервые наблюдать масштабное сокращение численности оккупационной армии РФ в Украине.
Аналитик подытожил, похоже, есть определенный сбой в отлаженном механизме РФ по наращиванию потенциала и компенсации фронтовых потерь.
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