ВСУ наносят удары по армии РФ в оккупированном Донецке — видео
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ВСУ наносят удары по армии РФ в оккупированном Донецке — видео

Донецк
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Источник:  Оперативный ВСУ

Вечером 24 февраля в Донецке произошла очередная "бавовна": "прилетело" в ресторан "Аркадия" с российскими оккупантами.

"Бавовна" в Донецке: что известно

Российские захватчики сегодня в Донецке попали под удар ВСУ.

Об этом сообщил канал "Оперативный ВСУ".

На видео один из российских террористов, убегающий от обстрелов, говорит, что вместе с активистами народной дружины находится под повторными прилетами.

В соцсетях обстрелы в Донецке комментируют таким образом, что "бавовна" прозвучала в ресторане "Аркадия", где российские террористы праздновали вторую годовщину так называемой "СВО".

Российские пропагандисты сообщают, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по ресторану, где отмечали свадьбу, ранен один человек. Всего в здании находилось около 50 человек.

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Что известно о взрывах в Донецке

Захватчики утверждают, что якобы украинские войска 22 января атаковали три электроподстанции.

В сети сообщают о значительных повреждениях, что вызвало обесточивание в ряде районов Донецка.

Так, обесточен Куйбышевский район и частично Ворошиловский и Киевский. По данным РЭС, повреждения серьезны.

В соцсетях также пишут, что в настоящее время частично без света Кировский, Буденовский, Петровский и Ленинский районы.

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