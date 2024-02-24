ЗСУ завдають ударів по армії РФ в окупованому Донецьку — відео
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ЗСУ завдають ударів по армії РФ в окупованому Донецьку — відео

Донецьк
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Джерело:  Оперативний ЗСУ

Ввечері 24 лютого у Донецьку сталася чергова “бавовна”: “прилетіло" у ресторан “Аркадія” з російськими окупантами.

“Бавовна” у Донецьку: що відомо

Російські загарбники сьогодні у Донецьку потрапили під удар ЗСУ.

Про це повідомив канал “Оперативний ЗСУ”.

На відео один з російських терористів, що втікає від обстрілів, каже, що разом з “активістами народної дружини” знаходиться під повторними “прильотами”.

У соцмережах обстріл у Донецьку коментують таким чином, що “бавовна” пролунала у ресторані “Аркадія”, де російські терористи святкували другу річницю так званої “СВО”.

Російські пропагандисти повідомляють, що ЗСУ нібито вдарили з HIMARS по ресторану, де відзначали весілля, поранено одну людину. Всього у будівлі знаходилося близько 50 людей.

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Що відомо про вибухи в Донецьку

Загарбники стверджують, що нібито українські війська 22 січня атакували три електропідстанції.

У мережі повідомляють про значні пошкодження, що викликало знеструмлення в низці районів Донецька.

Так, знеструмлений Куйбишевський район та частково Ворошиловський і Київський. За даними РЕМ, ушкодження серйозні.

У соцмережах також пишуть, що зараз частково без світла Кіровський, Будьонівський, Петровський та Ленінський райони.

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