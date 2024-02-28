У російських Telegram-каналах шириться інформація про удар ЗСУ по російських військових в окупованій Оленівці на Донеччині.
Що відомо про удар ЗСУ по окупантах в Оленівці
За інформацією російських Telegram-каналів, безпосередньо перед ударом російських окупантів вивели на шикування для роздачі медалей.
Однак снаряди українських військових з РСЗВ HIMARS зірвали церемонію вручення нагород російським військовим злочинцям.
За інформацією Telegram-каналу "Досьє шпигуна", приліт по російських окупантах в Оленівці, які очікували на вручення нагород, стався ввечері, 27 лютого.
Зазначається, що командування вишикувало російських окупантів з 155-ї окремої бригади морської піхоти із метою вручення нагород.
Зазначається, що внаслідок прильоту двох ракет з РСЗВ HIMARS загинуло 19 російських військових злочинців та ще 12 отримали поранення.
Також повідомляють, що нібито було вбито заступника командира бригади підполковника Романа Кожухова, майора Олександра Абілова і капітана Наїля Шахманова. Командир бригади Михайло Гудков нібито був поранений.
Побічно цей інцидент підтверджує український ексдепутат-втікач Олег Царьов і деякі Z-пропагандисти.
Скільки ще російських окупантів воюють проти України
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, станом на початок лютого угруповання російської окупаційної армії в Україні складало більше 470 тис військових.
За його словами, важливо розуміти, звідки саме з'явилися ці цифри. Адже спочатку йшлося про угруповання всього у 180 тис росіян.
Коваленко зазначив, що наприкінці лютого можна було вперше спостерігати масштабне скорочення чисельності окупаційної армії РФ в Україні.
Аналітик підсумував, схоже, є певний збій у налагодженому механізмі РФ з нарощування потенціалу і компенсації фронтових втрат.
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