ЗСУ завдали потужного удару по армії РФ в окупованій Оленівці
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдали потужного удару по армії РФ в окупованій Оленівці

РСЗВ ЗСУ
Джерело:  online.ua

У російських Telegram-каналах шириться інформація про удар ЗСУ по російських військових в окупованій Оленівці на Донеччині. 

Що відомо про удар ЗСУ по окупантах в Оленівці

За інформацією російських Telegram-каналів, безпосередньо перед ударом російських окупантів вивели на шикування для роздачі медалей.

Однак снаряди українських військових з РСЗВ HIMARS зірвали церемонію вручення нагород російським військовим злочинцям.

За інформацією Telegram-каналу "Досьє шпигуна", приліт по російських окупантах в Оленівці, які очікували на вручення нагород, стався ввечері, 27 лютого.

Зазначається, що командування вишикувало російських окупантів з 155-ї окремої бригади морської піхоти із метою вручення нагород.

Зазначається, що внаслідок прильоту двох ракет з РСЗВ HIMARS загинуло 19 російських військових злочинців та ще 12 отримали поранення.

Також повідомляють, що нібито було вбито заступника командира бригади підполковника Романа Кожухова, майора Олександра Абілова і капітана Наїля Шахманова. Командир бригади Михайло Гудков нібито був поранений.

Джерело повідомляє, що командування було поінформоване про роботу ворожого розвідувального БПЛА в їхньому районі, проте цю інформацію проігнорувало, - йдеться у публікації Telegram-каналу.

Побічно цей інцидент підтверджує український ексдепутат-втікач Олег Царьов і деякі Z-пропагандисти.

Скільки ще російських окупантів воюють проти України

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, станом на початок лютого угруповання російської окупаційної армії в Україні складало більше 470 тис військових.

За його словами, важливо розуміти, звідки саме з'явилися ці цифри. Адже спочатку йшлося про угруповання всього у 180 тис росіян.

Річ у тім, що угруповання РОВ в Україні протягом минулих двох років невпинно зростало. Практично щомісяця воно не зменшувалося, а збільшувалося на +5, +10, +20 тисяч, але зростало за рахунок не тільки стабільної компенсації втрат, а й додаткової відправки людського ресурсу в зону БД, - пояснює аналітик.

Коваленко зазначив, що наприкінці лютого можна було вперше спостерігати масштабне скорочення чисельності окупаційної армії РФ в Україні.

Майже аналогічний рекорд проглядається по БМП і артилерії: їх стало менше на 200 одиниць і 600 стволів відповідно. Зазначу, це все відбувається як при працюючому ВПК і постійному постачанні техніки, так і при мобілізаційних процесах, які оперативно вирішують питання з людськими втратами, - підкреслив Коваленко.

Аналітик підсумував, схоже, є певний збій у налагодженому механізмі РФ з нарощування потенціалу і компенсації фронтових втрат.

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