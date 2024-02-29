Генштаб підтвердив удар ЗСУ по армії РФ в Оленівці. Ліквідовано 19 окупантів

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню окупантів РФ в Оленівці

Як зазначається, удар завдали за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередніми даними, 19 окупантів загинули, зокрема заступник командира підрозділу. Також Генштаб повідомляє про 12 поранених загарбників, у тому числі командир цього підрозділу.

Що відомо про удари ЗСУ по російській армії

21 лютого ЗСУ вдарили по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Загинули до 60 загарбників.

20 лютого ЗСУ обстріляли полігон росіян в окупованому селі Трудівське Донецької області. Від удару системи HIMARS загинули до 67 російських військових, серед них міг бути і командир.

Російська служба ВВС писала, що окупантів зібрали на шикування перед командувачем 29 армії Східного військового округу рф Олегом Моїсеєвим, який до них прямував.

За 29 лютого Росія втратила 1150 окупантів, 23 танки та 41 артилерійську систему.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по: