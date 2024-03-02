Россия атаковала Украину дронами — есть погибшие
Категория
Проиcшествия
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Россия атаковала Украину дронами — есть погибшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
атака РФ на Украину 2 марта
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Ночью 2 марта российские оккупанты снова направили на украинские города и села ударные беспилотники. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 3 гражданских в Одесской и Харьковской областях.

Атака России в Одессу 2 марта. Что известно

В ночь на 2 марта 2024 года РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 ударными беспилотниками типа «Shahed».

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 дронов.

Российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.

По состоянию на 08:00 утра известно уже о двух погибших.

Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое — в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное. Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте, — рассказывает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Атака РФ в Харьковскую область 2 марта. Первые подробности

В поселке Великий Бурлук в Харьковской области в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина.

Как сообщает полиция, около 00:10 произошло попадание российского дрона в частное домовладение в поселке Великий Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся.

Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.

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