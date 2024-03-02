Ночью 2 марта российские оккупанты снова направили на украинские города и села ударные беспилотники. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 3 гражданских в Одесской и Харьковской областях.
Атака России в Одессу 2 марта. Что известно
В ночь на 2 марта 2024 года РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 ударными беспилотниками типа «Shahed».
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 дронов.
Российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания.
По состоянию на 08:00 утра известно уже о двух погибших.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.
Атака РФ в Харьковскую область 2 марта. Первые подробности
В поселке Великий Бурлук в Харьковской области в собственном доме из-за атаки российских военных ударными беспилотниками погиб 76-летний мужчина.
Как сообщает полиция, около 00:10 произошло попадание российского дрона в частное домовладение в поселке Великий Бурлук. В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся.
Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен.
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