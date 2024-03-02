Уночі 2 березня російські окупанти знову направили на українські міста та села ударні безпілотники. Згідно з останніми даними, загинуло щонайменше 3 цивільних у Одеській та Харківській областях.
Атака Росії на Одесу 2 березня. Що відомо
У ніч на 2 березня 2024 року РФ атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 дронів.
Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один підʼїзд зруйнований вщент.
Станом на 08:00 ранку відомо вже про 2 загиблих.
Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.
Атака РФ на Харківщину 2 березня. Перші подробиці
В селищі Великий Бурлук, що у Харківській області, у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.
Як повідомляє поліція, близько 00:10 відбулося влучання російського дрона в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся.
З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано.
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