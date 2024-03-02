Росія атакувала Україну дронами — є загиблі
Категорія
Події
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Росія атакувала Україну дронами — є загиблі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
атака РФ на Україну 2 березня

Уночі 2 березня російські окупанти знову направили на українські міста та села ударні безпілотники. Згідно з останніми даними, загинуло щонайменше 3 цивільних у Одеській та Харківській областях.

Атака Росії на Одесу 2 березня. Що відомо

У ніч на 2 березня 2024 року РФ атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 дронів.

Російський ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один підʼїзд зруйнований вщент.

Станом на 08:00 ранку відомо вже про 2 загиблих.

Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє — в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці, — розповідає глава Одеської ОДА Олег Кіпер.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Атака РФ на Харківщину 2 березня. Перші подробиці

В селищі Великий Бурлук, що у Харківській області, у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Як повідомляє поліція, близько 00:10 відбулося влучання російського дрона в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. 

З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано.

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