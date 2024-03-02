Украинские военные в течение суток 70 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери в военной технике и живой силе.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 1 ракету, нанес 48 авиаударов и совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг провел 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Противник предпринял 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.
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