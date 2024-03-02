ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении

Воздушные Силы ВСУ
Су-34
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Вечером 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Уничтожение еще одного Су-34

Относительно боевой работы, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один.

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий ПС ВСУ

Ранее Олещук сообщил о боевом применении зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.

Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.

Работа Воздушных сил ВСУ

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

  • один транспортный самолет Ил-22,

  • 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

  • два многоцелевых истребителя Су-35.

  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2024 года Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения.

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