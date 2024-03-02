ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении

Вечером 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.
Уничтожение еще одного Су-34
Ранее Олещук сообщил о боевом применении зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.
Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.
Работа Воздушных сил ВСУ
С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:
один транспортный самолет Ил-22,
12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
два многоцелевых истребителя Су-35.
два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2024 года Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения.
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