ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении

Уничтожение еще одного Су-34

Относительно боевой работы, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Николай Олещук Командующий ПС ВСУ

Ранее Олещук сообщил о боевом применении зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.

Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.

Работа Воздушных сил ВСУ

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

один транспортный самолет Ил-22,

12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

два многоцелевых истребителя Су-35.

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2024 года Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения.