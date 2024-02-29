Силы обороны сбили еще два российских Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях

Украинские войска уничтожили 29 февраля еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Силы обороны сбили Су-34

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что 29 февраля около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 кафира.

Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают русские пилоты! Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

Напомним, что в ночь на 29 февраля Силы обороны сбили один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

Таким образом ВСУ сбили уже три российских самолета в сутки.

Избиение российских самолетов

По состоянию на 28 февраля за 10 дней ВСУ сбили 10 российских военных самолетов, в том числе девять Су-34 и Су-35.

В феврале Силы обороны также сбили один истребитель Су-35, один Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что у Украины появляется все больше средств, чтобы доставать российские самолеты на дальних подступах. Также помогает отсутствие в воздушном пространстве самолетов-разведчиков А-50.