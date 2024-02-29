Силы обороны сбили еще два российских Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны сбили еще два российских Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях

Николай Олещук
Су-34
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Украинские войска уничтожили 29 февраля еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Силы обороны сбили Су-34

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что 29 февраля около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 кафира.

Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают русские пилоты!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными силами ВСУ

Напомним, что в ночь на 29 февраля Силы обороны сбили один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

Таким образом ВСУ сбили уже три российских самолета в сутки.

Избиение российских самолетов

По состоянию на 28 февраля за 10 дней ВСУ сбили 10 российских военных самолетов, в том числе девять Су-34 и Су-35.

В феврале Силы обороны также сбили один истребитель Су-35, один Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что у Украины появляется все больше средств, чтобы доставать российские самолеты на дальних подступах. Также помогает отсутствие в воздушном пространстве самолетов-разведчиков А-50.

Воздушным силам ВСУ удается сбивать вражеские самолеты на дальних расстояниях. Сбиваются они довольно далеко... То есть, российские пилоты уже не так наглеют, уже не так подлетают близко.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Спикер Воздушных Сил ВСУ

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