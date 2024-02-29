В Воздушных силах объяснили массовое ущерб ВСУ российских Су-34

Массовое сбивание российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.
Почему РФ потеряла уже 11 единиц авиации
То есть, по словам Игната, "российские пилоты, уже не так наглеют, не так подлетают близко".
К тому же, по словам Игната, у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах и это "очень важно".
Что известно об уничтожении самолетов РФ
ВСУ 29 февраля был уничтожен российский истребитель Су-34. Он стал уже одиннадцатым бортом, который потеряли оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.
Напомним, буквально 27 и 26 февраля стало известно об ущербе еще двух Су-34. Кроме того, 23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
Отметим, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 340 самолетов окупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-