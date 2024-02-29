В Воздушных силах объяснили массовое ущерб ВСУ российских Су-34

Массовое сбивание российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Почему РФ потеряла уже 11 единиц авиации

Враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении. Соответственно было реагирование высшего военного управления. И воздушные силы делают то, что вы видите. Сбиваются они (самолеты РФ, — ред.) достаточно далеко, не будем говорить точное расстояние, — сказал он. Юрий Игнат Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ

То есть, по словам Игната, "российские пилоты, уже не так наглеют, не так подлетают близко".

Им, чтобы бомба полетела дальше — нужно подлететь поближе, потому что бомба планирует, она же не имеет двигателя своего, она планирует и летит, снижаясь, теряет скорость. Поэтому им (пилотам РФ — ред.), чтобы бить дальше, нужно рисковать, рискуя они попадают в такие истории, как сегодняшняя (убыток Су-34, — ред.), — констатировал он. Поделиться

К тому же, по словам Игната, у Украины появляется больше средств, чтобы доставать врага на дальних подступах и это "очень важно".

Что известно об уничтожении самолетов РФ

ВСУ 29 февраля был уничтожен российский истребитель Су-34. Он стал уже одиннадцатым бортом, который потеряли оккупанты, начиная с 17 февраля. Именно в этот день Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.

Напомним, буквально 27 и 26 февраля стало известно об ущербе еще двух Су-34. Кроме того, 23 февраля в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.