У Повітряних силах пояснили масове збиття ЗСУ російських Су-34

Масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.
Чому РФ втратила вже 11 одиниць авіації
Тобто, за словами Ігната, "російські пілоти, уже не так нахабніють, не так підлітають близько".
До того ж, за словами Ігната, у України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах і це "дуже важливо".
Що відомо про знищення літаків РФ
ЗСУ 29 лютого знищили російський винищувач Су-34. Він став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.
Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.
Зазначимо, з початку вторгнення РФ до України ЗСУ збили 340 літаків окупантів.
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