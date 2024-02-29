У Повітряних силах пояснили масове збиття ЗСУ російських Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах пояснили масове збиття ЗСУ російських Су-34

Ігнат
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Чому РФ втратила вже 11 одиниць авіації

Ворог нарастив авіаційну присутність на східному напрямку. Відповідно було реагування вищого військового керівництва. І Повітряні сили роблять те, що ви бачите. Збиваються вони (літаки РФ, — ред.) досить далеко, не будемо казати точну відстань, — сказав він.

Юрій Ігнат

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ

Тобто, за словами Ігната, "російські пілоти, уже не так нахабніють, не так підлітають близько".

Їм щоб бомба полетіла далі — потрібно підлетіти ближче, бо бомба планує, вона ж не має двигуна свого, вона планує і летить, знижуючись, втрачає швидкість. Тому їм (пілотам РФ, — ред.), щоб бити далі, потрібно ризикувати, ризикуючи вони потрапляють в такі історії, як сьогоднішня (збиття Су-34, — ред.), — констатував він.

До того ж, за словами Ігната, у України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на дальніх підступах і це "дуже важливо".

Що відомо про знищення літаків РФ

ЗСУ 29 лютого знищили російський винищувач Су-34. Він став уже одинадцятим бортом, якого втратили окупанти, починаючи з 17 лютого. Саме в цей день Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Нагадаємо, буквально 27 та 26 лютого стало відомо про збиття ще двох Су-34. Крім того, 23 лютого в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це — другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

Зазначимо, з початку вторгнення РФ до України ЗСУ збили 340 літаків окупантів.

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