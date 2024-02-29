Сили оборони збили ще два російських Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони збили ще два російських Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках

Микола Олещук
Су-34

Українські війська знищили 29 лютого ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. 

Сили оборони збили Су-34

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 29 лютого близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч на 29 лютого Сили оборони збили один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

Таким чином ЗСУ збили вже три російських літаки за добу.

Збиття російських літаків

Станом на 28 лютого за 10 днів ЗСУ збили 10 російських військових літаків, серед них дев'ять Су-34 і Су-35.

Загалом у лютому Сили оборони також збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що в України з’являється дедалі більше засобів, щоб діставати російські літаки на далеких підступах. Також допомагає відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50.

Повітряним силам ЗСУ вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях. Збиваються вони доволі таки далеко... Тобто, російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Речник Повітряних Сил ЗСУ

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Категорія
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