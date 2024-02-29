Сили оборони збили ще два російських Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках

Українські війська знищили 29 лютого ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Сили оборони збили Су-34

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що 29 лютого близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Микола Олещук Командувач Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, що у ніч на 29 лютого Сили оборони збили один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

Таким чином ЗСУ збили вже три російських літаки за добу.

Збиття російських літаків

Станом на 28 лютого за 10 днів ЗСУ збили 10 російських військових літаків, серед них дев'ять Су-34 і Су-35.

Загалом у лютому Сили оборони також збили один винищувач Су-35, один Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що в України з’являється дедалі більше засобів, щоб діставати російські літаки на далеких підступах. Також допомагає відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50.