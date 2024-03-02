ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку

Ввечері 2 березня українські війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.
Збиття ще одного Су-34
Раніше Олещук повідомив про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.
Робота Повітряних сил ЗСУ
Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:
один транспортний літак Іл-22,
12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.
два багатоцільових винищувача Су-35.
два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року Росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.
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