ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку

Повітряні Сили ЗСУ
Су-34

Ввечері 2 березня українські війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.

Збиття ще одного Су-34

Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один.

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач ПС ЗСУ

Раніше Олещук повідомив про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.

Робота Повітряних сил ЗСУ

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

  • один транспортний літак Іл-22,

  • 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

  • два багатоцільових винищувача Су-35.

  • два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року Росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.

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Категорія
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Повітряні Сили ЗСУ
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