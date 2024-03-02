ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку

Збиття ще одного Су-34

Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Микола Олещук Командувач ПС ЗСУ

Раніше Олещук повідомив про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.

Робота Повітряних сил ЗСУ

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

один транспортний літак Іл-22,

12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

два багатоцільових винищувача Су-35.

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року Росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.