Через ракетний удар РФ по Сумах збільшилася кількість загиблих і постраждалих

У Сумах закінчені рятувально-пошукові роботи після російського ракетного удару

Через обстріл РФ 7 березня дві людини загинули, 26 постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Унаслідок удару постраждало 26 осіб, 2 людини загинули. 6 — знаходяться у медичних закладах.

Зазначається, що пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито близько 135 вікон, 10 дверей.

Уточнюється, що у лікарні пошкоджено 28 вікон та двоє дверей. Вікна закриті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться.

У Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах тощо. Також пошкоджень зазнали 6 автомобілів екстреної допомоги.

В обласному центрі крові пошкоджено 21 вікно та двоє вхідних дверей. В комунальному закладі Сумської обласної ради — 4 вікна, двері і дах. У навчальному закладі — 12 вікон, двоє дверей, стіна будівлі. Електропостачання, теплопостачання, центральне водопостачання та водовідведення відновлено. Заклад працює в штатному режимі. Поширити

Уточнюється, що пошкоджені також вікна у навчально-виробничому центрі, будівлі СТО, будівлі водоканалу.

Росія завдала удару по лікарні в Сумах

7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, — сказали в Сумській ОВА.

Близько 14:43 ЗМІ повідомляли про вибух у місті. Повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.

Через російську атаку пошкоджені лікувальні і навчальний заклади, автівки, розбиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, адже люди не встигли піти в укриття, бо вибух відбувся одразу після оголошення тривоги.