Атака РФ по багатоповерхівці в Сумах. З-під завалів дістали 10 людей, є загиблі

Російський ударний дрон Shahed влучив у пʼятиповерхівку в Сумах під ранок 13 березня. Внаслідок атаки є загиблі.
Що відомо про атаку РФ по Сумах
За попередньою інформацією, є загиблі. Їхня кількість уточнюється. З-під завалів дістали десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.
Через влучання безпілотника зруйновані 15 квартир, ще 15 пошкоджені. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуть пункт обігріву.
Ігор Клименко повідомив, що у Сумах серед зниклих безвісти можуть бути троє людей.
Російські атаки по Сумській області
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумах та області. Так вночі 13 березня у місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Крім того 12 березня ворог обстріляв територію Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.
Також росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.
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