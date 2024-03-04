Авиабазу Гвардейской армии РФ в оккупированном Крыму 1 марта атаковали двумя ракетами. По информации россиян, ранения получили несколько военных.

В РФ рассказали о последствиях атаки авиабазы Гвардейское в Крыму

Как отмечается, авиабазу "Гвардейское" атаковали ракетами, 3 военнослужащих ранены.

По данным Telegram-канала, якобы две "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

Обе ракеты взорвались. Повреждение получила рулижная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об авиабазе РФ "Гвардейское"

Как пишет "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ — по 12 машин.

Отметим, что 16 августа 2022 года в районе авиабазы произошли взрывы. Также взрыв произошел 29 марта 2023 года. Тогда оккупанты заявили о якобы "срабатывании ПВО". Еще два взрыва зафиксировано 2 августа 2023 года.

Отметим, что на эту авиабазу несколько раз устраивали вылазки партизаны. К примеру, в начале октября 2023 года партизаны пробрались на аэродром "Гвардейское", где зафиксировали несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).