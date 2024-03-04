Атака авиабазы оккупантов в Крыму. Россияне заявили о нескольких раненых
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака авиабазы оккупантов в Крыму. Россияне заявили о нескольких раненых

Армия РФ
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Источник:  online.ua

Авиабазу Гвардейской армии РФ в оккупированном Крыму 1 марта атаковали двумя ракетами. По информации россиян, ранения получили несколько военных.

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Как отмечается, авиабазу "Гвардейское" атаковали ракетами, 3 военнослужащих ранены.

По данным Telegram-канала, якобы две "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

Обе ракеты взорвались. Повреждение получила рулижная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих, — говорится в сообщении.

Что известно об авиабазе РФ "Гвардейское"

Как пишет "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ — по 12 машин.

Отметим, что 16 августа 2022 года в районе авиабазы произошли взрывы. Также взрыв произошел 29 марта 2023 года. Тогда оккупанты заявили о якобы "срабатывании ПВО". Еще два взрыва зафиксировано 2 августа 2023 года.

Отметим, что на эту авиабазу несколько раз устраивали вылазки партизаны. К примеру, в начале октября 2023 года партизаны пробрались на аэродром "Гвардейское", где зафиксировали несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).

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