Ночью в оккупированной Феодосии раздавались взрывы — что известно

В ночь на 3 марта во временно оккупированной Феодосии на востоке Крыма раздавались взрывы. Минобороны РФ уже отчиталось об отражении атаки дронов.

Взрывы в Крыму 3 марта

Как сообщают местные телеграммы-каналы, взрывы слышали, в частности, в районе нефтебазы. Туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.

Российские каналы сообщают, что в городе работало ПВО.

Два мощных хлопца раздались в небе над городом в начале трех часов ночи. Через некоторое время прогремели еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах дрогнули стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин. Поделиться

Также около 3 ночи российские власти в оккупированном Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту. Причины перекрытия движения не сообщаются.

Российское Минобороны в это время пишет о сбитии всех 38 БПЛА над Крымом.

В ГУР анонсировали сюрпризы в Крыму

В конце февраля глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова.

По его словам, крымчане не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.