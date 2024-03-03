Ночью в оккупированной Феодосии раздавались взрывы — что известно

В ночь на 3 марта во временно оккупированной Феодосии на востоке Крыма раздавались взрывы. Минобороны РФ уже отчиталось об отражении атаки дронов.
Взрывы в Крыму 3 марта
Как сообщают местные телеграммы-каналы, взрывы слышали, в частности, в районе нефтебазы. Туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.
Российские каналы сообщают, что в городе работало ПВО.
Также около 3 ночи российские власти в оккупированном Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту. Причины перекрытия движения не сообщаются.
Российское Минобороны в это время пишет о сбитии всех 38 БПЛА над Крымом.
В ГУР анонсировали сюрпризы в Крыму
В конце февраля глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова.
По его словам, крымчане не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.
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