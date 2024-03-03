Ночью в оккупированной Феодосии раздавались взрывы — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Ночью в оккупированной Феодосии раздавались взрывы — что известно

Крым
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Источник:  online.ua

В ночь на 3 марта во временно оккупированной Феодосии на востоке Крыма раздавались взрывы. Минобороны РФ уже отчиталось об отражении атаки дронов.

Взрывы в Крыму 3 марта

Как сообщают местные телеграммы-каналы, взрывы слышали, в частности, в районе нефтебазы. Туда поехали автомобили пожарных и скорой помощи.

Российские каналы сообщают, что в городе работало ПВО.

Два мощных хлопца раздались в небе над городом в начале трех часов ночи. Через некоторое время прогремели еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах дрогнули стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин.

Также около 3 ночи российские власти в оккупированном Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту. Причины перекрытия движения не сообщаются.

Российское Минобороны в это время пишет о сбитии всех 38 БПЛА над Крымом.

В ГУР анонсировали сюрпризы в Крыму

В конце февраля глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова.

По его словам, крымчане не только усилили сопротивление российским захватчикам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию Украине.

Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться так называемым «крымским» мостом, — заявил Кирилл Буданов.

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