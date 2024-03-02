Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы активно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост по своей величине подобен взлетной полосе. Поэтому (для уничтожения — ред.) может потребоваться не 10 и даже не 20 ракет, — заявил один из немецких генералов во время дискуссии.