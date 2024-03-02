Большая проблема. Шольц отреагировал на утечку разговора о Крымском мосту
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Большая проблема. Шольц отреагировал на утечку разговора о Крымском мосту

Олаф Шольц
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Источник:  DPA

Лидер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитой" аудиозаписи переговоров немецких генералов о вероятной атаке на Крымский мост.

В Германии действительно обсуждали подрыв Крымского моста

По словам канцлера ФРГ, он считает "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую вчера опубликовали российские пропагандисты.

Кроме того, Олаф Шольц публично пообещал безотлагательно предоставить разъяснение того, что произошло.

Это большая проблема. По этой причине это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже нужно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

В России паникуют из-за планов касательно уничтожения Крымского моста

Первой начала активно бить тревогу российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

Она опубликовала перехват разговоров нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus, чтобы уничтожить ими Крымский мост.

По словам приспешницы Путина, указанные переговоры состоялись 19 февраля 2024 года.

Маргарита Симоньян утверждает, что в них участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенска и Фроштедти.

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы активно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост по своей величине подобен взлетной полосе. Поэтому (для уничтожения — ред.) может потребоваться не 10 и даже не 20 ракет, — заявил один из немецких генералов во время дискуссии.

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