Лидер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитой" аудиозаписи переговоров немецких генералов о вероятной атаке на Крымский мост.
В Германии действительно обсуждали подрыв Крымского моста
По словам канцлера ФРГ, он считает "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую вчера опубликовали российские пропагандисты.
Кроме того, Олаф Шольц публично пообещал безотлагательно предоставить разъяснение того, что произошло.
В России паникуют из-за планов касательно уничтожения Крымского моста
Первой начала активно бить тревогу российская пропагандистка Маргарита Симоньян.
Она опубликовала перехват разговоров нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus, чтобы уничтожить ими Крымский мост.
По словам приспешницы Путина, указанные переговоры состоялись 19 февраля 2024 года.
Маргарита Симоньян утверждает, что в них участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенска и Фроштедти.
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