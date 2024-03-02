Я хотів би ще сказати з приводу знищення мосту. Ми активно займалися цим питанням і, на жаль, дійшли висновку, що міст через свою величину подібний до злітної смуги. Тому (для знищення — ред.) може знадобитися не 10 і навіть 20 ракет, — нібито заявив один з німецьких генералів під час дискусії.