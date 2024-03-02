Велика проблема. Шольц відреагував на витік розмови про Кримський міст
Категорія
Політика
Дата публікації

Велика проблема. Шольц відреагував на витік розмови про Кримський міст

Олаф Шольц
Джерело:  DPA

Лідер ФРН Олаф Шольц підтвердив справжність “злитого” аудіозапису переговорів німецьких генералів про ймовірну атаку на Кримський міст.

У Німеччині дійсно обговорювали підрив Кримського мосту

За словами канцлера ФРН, він вважає "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який учора опублікували російські пропагандисти.

Окрім того, Олаф Шольц публічно пообіцяв невідкладно надати роз’яснення того, що насправді сталося.

Це велика проблема. З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це теж необхідно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

У Росії панікують через плани щодо знищення Кримського мосту

Першою почала активно бити на сполох російська пропагандистка Маргарита Сімоньян.

Саме вона опублікувала перехоплення розмов кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus, щоб знищити ними Кримський міст.

За словами поплічниці Путіна, вказані переговори відбулися 19 лютого 2024 року.

Маргарита Сімоньян стверджує, що в них брали участь начальник відділу операцій та навчань командування ВПС Грефе, інспектор ВПС Герхартц та співробітники центру повітряних операцій Фенську та Фроштедті.

Я хотів би ще сказати з приводу знищення мосту. Ми активно займалися цим питанням і, на жаль, дійшли висновку, що міст через свою величину подібний до злітної смуги. Тому (для знищення — ред.) може знадобитися не 10 і навіть 20 ракет, — нібито заявив один з німецьких генералів під час дискусії.

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