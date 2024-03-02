Росія звинуватила німецьких генералів у намірі підірвати Кримський міст
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія звинуватила німецьких генералів у намірі підірвати Кримський міст

Герхартц та Пісторіус
Джерело:  online.ua

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян оприлюднила нібито перехоплення розмов кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus, щоб знищити ними Кримський міст.

У Росії стверджують, що Німеччина розроблює план знищення Кримського мосту

Як стверджує поплічниця Путіна, розмова німецьких генералів відбулася 19 лютого 2024 року.

У вказаних переговорах нібито брали участь начальник відділу операцій та навчань командування ВПС Грефе, інспектор ВПС Герхартц та співробітники центру повітряних операцій Фенську та Фроштедті.

Окрім того, Маргарита Сімоньян запевняє, що один з офіцерів згадував заплановану поїздку в Україну 21 лютого, “щоб координувати удари по російських об'єктах”.

Я хотів би ще сказати з приводу знищення мосту. Ми активно займалися цим питанням і, на жаль, дійшли висновку, що міст через свою величину подібний до злітної смуги. Тому (для знищення — ред.) може знадобитися не 10 і навіть 20 ракет, — нібито заявив один з німецьких генералів під час дискусії.

Згодом представниця МЗС РФ Марія Захарова почала вимагати, щоб офіційний Берлін негайно пояснив слова на записі незрозумілого походження, інакше Росія вважатиме, що Німеччина "визнає провину".

Як у Німеччині відреагували на закиди Росії

Міноборони Німеччини офіційно підтвердило, що вже ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови саме генералів військово-повітряних сил ФРН.

За словами одного з представників міністерства, федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" з метою перевірки інциденту.

Варто звернути увагу на те, що злив у росЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus

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