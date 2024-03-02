Россия обвинила немецких генералов в намерении уничтожить Крымский мост
Категория
Политика
Дата публикации

Россия обвинила немецких генералов в намерении уничтожить Крымский мост

немецкие генералы
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала якобы перехват разговоров нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост.

В России утверждают, что Германия разрабатывает план уничтожения Крымского моста

Как утверждает приспешница Путина, разговор немецких генералов состоялся 19 февраля 2024 года.

В указанных переговорах якобы участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенска и Фроштедти.

Кроме того, Маргарита Симоньян уверяет, что один из офицеров упоминал запланированную поездку в Украину 21 февраля, "чтобы координировать удары по российским объектам".

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы активно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост по своей величине подобен взлетной полосе. Поэтому (для уничтожения — ред.) может потребоваться не 10 и даже не 20 ракет, — якобы заявил один из немецких генералов во время дискуссии.

Впоследствии представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы официальный Берлин немедленно объяснил слова на записи непонятного происхождения, иначе Россия будет считать, что Германия "признает вину".

Как в Германии отреагировали на обвинения России

Минобороны Германии официально подтвердило, что уже инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры именно генералов военно-воздушных сил ФРГ.

По словам одного из представителей министерства, федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) "приступило к всем необходимым мерам" с целью проверки инцидента.

Следует обратить внимание на то, что слив в РосСМИ появился в то время, когда в Германии снова активизировались дискуссии о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему ВСУ до сих пор не уничтожили Крымский мост – объяснение Кулебы
Крымсий мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новые сюрпризы. Буданов выступил с заявлением про Крымский мост — видео
ГУР
Кирилл Буданов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина частично вывела из строя Керченский мост — Малюк
Василий Малюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?