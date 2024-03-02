Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала якобы перехват разговоров нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост.

В России утверждают, что Германия разрабатывает план уничтожения Крымского моста

Как утверждает приспешница Путина, разговор немецких генералов состоялся 19 февраля 2024 года.

В указанных переговорах якобы участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенска и Фроштедти.

Кроме того, Маргарита Симоньян уверяет, что один из офицеров упоминал запланированную поездку в Украину 21 февраля, "чтобы координировать удары по российским объектам".

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы активно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост по своей величине подобен взлетной полосе. Поэтому (для уничтожения — ред.) может потребоваться не 10 и даже не 20 ракет, — якобы заявил один из немецких генералов во время дискуссии. Поделиться

Впоследствии представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы официальный Берлин немедленно объяснил слова на записи непонятного происхождения, иначе Россия будет считать, что Германия "признает вину".

Как в Германии отреагировали на обвинения России

Минобороны Германии официально подтвердило, что уже инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры именно генералов военно-воздушных сил ФРГ.

По словам одного из представителей министерства, федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) "приступило к всем необходимым мерам" с целью проверки инцидента.