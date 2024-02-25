Глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции с украинскими журналистами в рамках форума «Украина. Год 2024» напомнил, что в течение 2023 года Украина, по меньшей мере, 2 раза успешно поразила незаконно построенный Россией Керченский мост.

Что известно о проблемах с работой Керченского моста

Крымский мост и сейчас полноценно не работает. Враг не может перемещать по нему оружие и средства поражения. Мы дважды его удачно поразили. Работаем дальше, но не будем раскрывать карты, – отметил Малюк. Поделиться

Глава СБУ отметил, что в ближайшее время и в будущем страну-агрессорку РФ ожидает много неприятных сюрпризов в воздухе, в море и на суше.

Впереди много интересного, но по понятным причинам никаких деталей я не могу сообщать, поскольку остаюсь классическим спецслужащим, - объясняет Малюк. Поделиться

Глава СБУ также отметил, что в последнее время за счет ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ Украине удалось значительно сократить экспорт нефтепродуктов из страны-агрессоры.

Сегодня у нас много трофеев и работа беспилотниками разделена на несколько зон: это линия фронта и 20 км вглубь, 20-40 км, 40-120 км, и 120 км+. Все вы свидетели, сколько объектов врага поражено, – объясняет Малюк. Поделиться

Малюк отметил, что благодаря работе украинских спецслужб экспорт нефтепродуктов из России удалось сократить на треть.

55% их военного бюджета – это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. Это наши законные цели, – отмечает Малюк. Поделиться

Стоит ли ожидать уничтожения Крымского моста

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Крымский мост будет разрушен и это даже не вопрос дискуссий.

Буданов также объяснил, почему Украина до сих пор не уничтожила Крымский мост.

Потому что против нас воюют тоже не так глупы, как всем хотелось бы это видеть. Они тоже работают на противодействие. Это соревнование. Всегда нападающий рано или поздно получает преимущество. Они защищаются в этой ситуации, – объясняет Буданов. Поделиться

Глава ГУР также анонсировал масштабный хлопок и множество неприятных сюрпризов для российских оккупантов в Крыму.

Буданов подчеркнул, что для успешной обороны и контрнаступления Украине необходимо вернуть контроль над акваторией Черного моря и Крымом.

Все поставленные ранее задачи были выполнены. Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под нашим огневым влиянием. Нашими успехами мы благодарны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам, - отметил Буданов. Поделиться

Глава ГУР подчеркнул, что Украина также выполнила еще одно обещание и в прошлом году отправила отряды спецназовцев на территорию аннексированного Россией полуострова.