Глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции с украинскими журналистами в рамках форума «Украина. Год 2024» напомнил, что в течение 2023 года Украина, по меньшей мере, 2 раза успешно поразила незаконно построенный Россией Керченский мост.
Что известно о проблемах с работой Керченского моста
Глава СБУ отметил, что в ближайшее время и в будущем страну-агрессорку РФ ожидает много неприятных сюрпризов в воздухе, в море и на суше.
Глава СБУ также отметил, что в последнее время за счет ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ Украине удалось значительно сократить экспорт нефтепродуктов из страны-агрессоры.
Малюк отметил, что благодаря работе украинских спецслужб экспорт нефтепродуктов из России удалось сократить на треть.
Стоит ли ожидать уничтожения Крымского моста
По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Крымский мост будет разрушен и это даже не вопрос дискуссий.
Буданов также объяснил, почему Украина до сих пор не уничтожила Крымский мост.
Глава ГУР также анонсировал масштабный хлопок и множество неприятных сюрпризов для российских оккупантов в Крыму.
Буданов подчеркнул, что для успешной обороны и контрнаступления Украине необходимо вернуть контроль над акваторией Черного моря и Крымом.
Глава ГУР подчеркнул, что Украина также выполнила еще одно обещание и в прошлом году отправила отряды спецназовцев на территорию аннексированного Россией полуострова.