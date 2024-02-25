Глава СБУ Василь Малюк під час пресконференції із українськими журналістами у рамках форуму «Україна. Рік 2024» нагадав, що протягом 2023 року Україна щонайменше 2 рази успішно вразила незаконно побудований Росією Керченський міст.
Що відомо про проблеми із роботою Керченського мосту
Глава СБУ зазначив, що найближчим часом і у майбутньому на країну-агресорку РФ чекає багато неприємних сюрпризів у повітрі, в морі, та на суші.
Глава СБУ також відзначив, що останнім часом за рахунок ударів по ключових нафтопереробних заводах на території РФ Україні вдалось значно скоротити експорт нафтопродуктів з країни-агресорки.
Малюк зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб експорт нафтопродуктів з Росії вдалось скоротити на третину.
Чи варто очікувати знищення Кримського мосту
За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Кримський міст буде зруйнований і це навіть не питання для дискусій.
Буданов також пояснив, чому Україна досі не знищила Кримський міст.
Глава ГУР також анонсував масштабну бавовну і безліч неприємних сюрпризів для російських окупантів у Криму.
Буданов підкреслив, що для успішної оборони та контрнаступу Україні необхідно повернути контроль над акваторією Чорного моря та Кримом.
Глава ГУР підкреслив, що Україна також виконала ще одну обіцянку і минулого року відправила загони спецпризначенців на територію анексованого Росією півострова.