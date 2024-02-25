Глава СБУ Василь Малюк під час пресконференції із українськими журналістами у рамках форуму «Україна. Рік 2024» нагадав, що протягом 2023 року Україна щонайменше 2 рази успішно вразила незаконно побудований Росією Керченський міст.

Що відомо про проблеми із роботою Керченського мосту

Кримський міст і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може переміщувати по ньому зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Працюємо далі, але не будемо розкривати карти, - зазначив Малюк. Поширити

Глава СБУ зазначив, що найближчим часом і у майбутньому на країну-агресорку РФ чекає багато неприємних сюрпризів у повітрі, в морі, та на суші.

Попереду багато цікавого, але, зі зрозумілих причин, жодних деталей я не можу повідомляти, оскільки залишаюся класичним спецслужбовцем, - пояснює Малюк. Поширити

Глава СБУ також відзначив, що останнім часом за рахунок ударів по ключових нафтопереробних заводах на території РФ Україні вдалось значно скоротити експорт нафтопродуктів з країни-агресорки.

Сьогодні у нас багато трофеїв і робота безпілотниками розділена на декілька зон: це лінія фронті і 20 км вглиб, 20-40 км, 40-120 км, і 120 км +. Всі ви свідки, скільки об'єктів ворога уражено, - пояснює Малюк. Поширити

Малюк зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб експорт нафтопродуктів з Росії вдалось скоротити на третину.

55% їх військового бюджету - це валютна виручка від експорту нафтопродуктів. Це наші законні цілі, - зазначає Малюк. Поширити

Чи варто очікувати знищення Кримського мосту

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Кримський міст буде зруйнований і це навіть не питання для дискусій.

Буданов також пояснив, чому Україна досі не знищила Кримський міст.

Тому що проти нас воюють теж не такі дурні, як всім хотілося б це бачити. Вони теж працюють на протидію. Це змагання. Завжди той, хто нападає, рано чи пізно отримує перевагу. Вони захищаються в цій ситуації, - пояснює Буданов. Поширити

Глава ГУР також анонсував масштабну бавовну і безліч неприємних сюрпризів для російських окупантів у Криму.

Буданов підкреслив, що для успішної оборони та контрнаступу Україні необхідно повернути контроль над акваторією Чорного моря та Кримом.

Усі поставлені раніше завдання були виконані. Росія втратила чверть кораблів й була змушена вивести флот на узбережжя Кавказу. Також ворог передислокував авіацію, оскільки кримські аеродроми та військові об’єкти постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам, - зазначив Буданов. Поширити

Глава ГУР підкреслив, що Україна також виконала ще одну обіцянку і минулого року відправила загони спецпризначенців на територію анексованого Росією півострова.