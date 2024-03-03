Уночі в окупованій Феодосії лунали вибухи — що відомо

У ніч на 3 березня в тимчасово окупованій Феодосії на сході Криму лунали вибухи. Міноборони РФ вже відзвітувало про відбиття атаки дронів.

Вибухи в Криму 3 березня

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, вибухи чули, зокрема, в районі нафтобази. Туди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги.

Російські канали повідомляють, що у місті працювала ППО.

Два потужні хлопки пролунали в небі над містом на початку третьої години ночі. За деякий час пролунали ще кілька вибухів. Жителі низки вулиць міста повідомляють, що в їхніх будинках здригнулося скло, а у дворах спрацювали сигналізації у машин. Поширити

Також близько 3 ночі російська влада в окупованому Криму перекрила рух по Кримському мосту. Причини перекриття руху не повідомляються.

Російське Міноборони тим часом пише про збиття усіх 38 БПЛА над Кримом.

У ГУР анонсували сюрпризи в Криму

Наприкінці лютого очільник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова.

За його словами, кримчани не лише посилили опір російським загарбникам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію Україні.