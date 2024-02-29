АТЕШ виявив радіолокаційні комплекси росіян на аеродромі Бельбек в Криму

Партизани в Криму виявили місце розташування двох радіолокаційних комплексів РФ. Вони знаходяться на території аеродрому Бельбек.

Що виявив АТЕШ під час розвідки аеродрому Бельбек

Як зазначається, партизани під час розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом і передають всю інформацію засобам ППО.

Втім, як зауважують агенти "АТЕШ", практика показує, що радянські комплекси не сильно рятують аеродром від ураження.

Крім цього, біля аеродрому було виявлено ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки, — інформують партизани. Поширити

Російське техніка в Криму

Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні. Поширити

До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.