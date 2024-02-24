АТЕШ виявив у окупованих Олешках елітні підрозділи найманців РФ з Африки

Темношкірі військові прибули до Олешок Херсонської області у складі підрозділів російської армії. Їх помітили учасники Руху кримськотатарського опору АТЕШ.
Найманці з Африки воюють за окупантів на Херсонщині
Агенти АТЕШ дізналися про приїзд до Олешок елітних підрозділів російських найманців африканського походження.
Про це партизани повідомили у Telegram.
Агенти АТЕШ із окупованих Олешок Херсонської області повідомляють, що 22 лютого до міста прибув загін темношкірих російських найманців. Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури (координати: 46.626649,32.722924).
Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів.
Особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону. Проте лицемірство — найменший із гріхів рашистів.
АТЕШ змусить найманців пошкодувати, що вони приїхали вбивати українців!
Чому полонений сомалієць приєднався до армії РФ
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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