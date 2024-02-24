АТЕШ виявив у окупованих Олешках елітні підрозділи найманців РФ з Африки

Темношкірі військові прибули до Олешок Херсонської області у складі підрозділів російської армії. Їх помітили учасники Руху кримськотатарського опору АТЕШ.

Найманці з Африки воюють за окупантів на Херсонщині

Агенти АТЕШ дізналися про приїзд до Олешок елітних підрозділів російських найманців африканського походження.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Агенти АТЕШ із окупованих Олешок Херсонської області повідомляють, що 22 лютого до міста прибув загін темношкірих російських найманців. Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури (координати: 46.626649,32.722924).

Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів.

Рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. Мабуть, є проблеми з мотивацією у росіян воювати за "російський світ" в Україні. Поширити

Особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону. Проте лицемірство — найменший із гріхів рашистів.

АТЕШ змусить найманців пошкодувати, що вони приїхали вбивати українців!

Чому полонений сомалієць приєднався до армії РФ

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.