АТЕШ обнаружил в оккупированных Олешках элитные подразделения наемников РФ из Африки

Темнокожие военные прибыли в Олешки Херсонской области в составе подразделений российской армии. Их заметили участники Движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

Наемники из Африки воюют за оккупантов в Херсонской области

Агенты АТЕШ узнали о приезде в Олешки элитных подразделений российских наемников африканского происхождения.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Агенты АТЕШ из оккупированных Олешек Херсонской области сообщают, что 22 февраля в город прибыл отряд темнокожих российских наемников. Они расквартировались в местном Доме культуры (координаты: 46.626649,32.722924).

Это элитное подразделение с дорогим обмундированием и новой техникой. Среди их вооружения отмечена тяжелая бронированная техника и грузовики с отметками в виде иероглифов.

Рашисты активно привлекают наемников со всего мира: Африка, Средняя/Дальней Азии и даже Южная Америка. Пожалуй, есть проблемы с мотивацией у россиян воевать за русский мир в Украине. Поделиться

Особо цинично на этом фоне звучат обвинения представителей Москвы против украинского Международного легиона. Однако лицемерие — самый маленький из грехов рашистов.

АТЕШ заставит наемников пожалеть, что они приехали убивать украинцев!

Почему пленник сомалиец присоединился к армии РФ

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.