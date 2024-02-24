АТЕШ обнаружил в оккупированных Олешках элитные подразделения наемников РФ из Африки

Темнокожие военные прибыли в Олешки Херсонской области в составе подразделений российской армии. Их заметили участники Движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ.
Наемники из Африки воюют за оккупантов в Херсонской области
Агенты АТЕШ узнали о приезде в Олешки элитных подразделений российских наемников африканского происхождения.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
Агенты АТЕШ из оккупированных Олешек Херсонской области сообщают, что 22 февраля в город прибыл отряд темнокожих российских наемников. Они расквартировались в местном Доме культуры (координаты: 46.626649,32.722924).
Это элитное подразделение с дорогим обмундированием и новой техникой. Среди их вооружения отмечена тяжелая бронированная техника и грузовики с отметками в виде иероглифов.
Особо цинично на этом фоне звучат обвинения представителей Москвы против украинского Международного легиона. Однако лицемерие — самый маленький из грехов рашистов.
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Почему пленник сомалиец присоединился к армии РФ
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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