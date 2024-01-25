Непал требует от РФ компенсаций за погибших наемников в Украине

Власти Непала осудили использование Россией собственных граждан в качестве наемников в преступной войне против Украины и требуют компенсации за погибших.
Непал требует от России компенсации за собственных погибших граждан в войне против Украины
По словам руководителя МИД Непала Нараяна Пракаша Сауда, в оккупационную российскую армию было завербовано более 200 граждан Непала.
Сауд отметил, что в развязанной Россией преступной войне против Украины погибли по меньшей мере 14 граждан Непала.
Он также добавил, что его страна требует от России немедленно прекратить вербовку ее граждан для участия в войне против Украины, вернуть завербованных непальцев домой, а также вернуть тела погибших непальских наемников.
Что известно об ответе страны-агрессорки
Россия заявила, что среди 14 подтвержденных убитых граждан Непала есть 12 тел.
Большинство непальцев хотят, чтобы тела их умерших родственников были кремированы в соответствии с религиозными ритуалами.
Российское законодательство разрешает иностранным гражданам записываться в армию после подписания контракта с Министерством обороны.
Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, ускоряющий путь к российскому гражданству для иностранцев, записываемых в армию РФ.
По информации издания, Украина якобы также наняла некоторых непальцев для участия в боевых действиях в качестве солдат, но глава МИД Непала сообщил, что не располагает такой информацией.
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