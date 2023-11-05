В результате мощного землетрясения на границе Индии и Непала погибли сотни человек

В пятницу, 4 ноября, на территории Непала произошло мощное землетрясение в западном регионе Джаджаркот, в результате которого погибли сотни человек.

Что известно о землетрясении в Непале на границе с Индией

Отмечается, что по состоянию на 5 ноября количество погибших в результате землетрясения возросло до 157 человек.

Общее количество пострадавших по информации от Главного управления полиции Непала составляет 197 человек.

По словам очевидцев, в эпицентре землетрясения произошло обрушение жилых домов. Толчки слышали даже жители индийского Нью-Дели.

В Национальном сейсмологическом центре Непала оценили силу землетрясения в 6,4 балла по шкале Рихтера.

В то же время, Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) впоследствии магнитуду снизил до 5,7, а Геологическая служба США – вообще до 5,6.

Что известно о последствиях землетрясения

По словам одного из местных чиновников Чариша Чандры Шармы, в районе в результате землетрясения погибли по меньшей мере 34 человека.

Представитель полиции Намараджа Бхаттараи из соседнего района Рукум Вест добавила, что там погибли по меньшей мере еще 35 человек.

При этом сообщали даже о 69 погибших.

Впоследствии журналисты издания привели цифру у 128 погибших. Еще десятки человек получили ранения.

Спасательные и поисковые команды должны расчистить дороги, заблокированные сухими оползнями в результате землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов, - отметила Намараджа Бхаттараи. Поделиться

При этом усилия властей еще не достигли районов Рамиданды, где и был зафиксирован эпицентр землетрясения.

Известно также, что по меньшей мере, 20 человек госпитализировали с ранениями. Об этом журналистам рассказал чиновник района Джаджаркот Суреш Сунар.

Национальный сейсмологический центр Непала отметил, что землетрясение произошло в 23:47 3 ноября в районе Джаджаркот провинции Карнали.

Местные СМИ продемонстрировали разрушенные фасады многоэтажек, а также разбросанные обломки мебели. Подземные толчки ощущали в соседних районах и вдали от Катманду.