Внаслідок потужного землетрусу на кордоні Індії та Непалу загинули сотні людей

У п'ятницю, 4 листопада, на території Непалу стався потужний землетрус у західному регіоні Джаджаркот, внаслідок його загинули сотні людей.

Що відомо про землетрус у Непалі на кордоні з Індією

Зазначається, що станом на 5 листопада кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 157 осіб.

Загальна кількість постраждалих за інформацією від Головного управління поліції Непалу, становить 197 осіб.

За словами очевидців, в епіцентрі землетрусу відбувся обвал житлових будинків. Поштовхи чули навіть жителі індійського Нью-Делі.

У Національному сейсмологічному центрі Непалу оцінили силу землетрусу у 6,4 бали за шкалою Ріхтера.

Водночас Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) згодом магнітуду знизив до 5,7, а Геологічна служба США – узагалі до 5,6.

Що відомо про наслідки землетрусу

За словами одного з місцевих посадовців Чаріша Чандри Шарми, в районі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 34 людини.

Представниця поліції Намараджа Бхаттараї з сусіднього району Рукум Вест додала, що там загинули щонайменше ще 35 людей.

При цьому повідомляли навіть про 69 загиблих.

Згодом журналісти видання навели цифру у 128 загиблих. Ще десятки людей отримали поранення.

Рятувальні та пошукові команди повинні розчистити дороги, заблоковані сухими зсувами внаслідок землетрусу, щоб дістатися до постраждалих районів, - зазначила Намараджа Бхаттараї. Поширити

При цьому зусилля влади ще не досягли районів Раміданди, де і був зафіксований епіцентр землетрусу.

Відомо також, що щонайменше 20 людей госпіталізували з пораненнями. Про це журналістам розповів чиновник району Джаджаркот Суреш Сунар.

Національний сейсмологічний центр Непалу зазначив, що землетрус стався о 23:47 3 листопада у районі Джаджаркот провінції Карналі.

Місцеві ЗМІ продемонстрували зруйновані фасади багатоповерхівок, а також розкидані уламки меблів. Підземні поштовхи відчували у сусідніх районах і далеко від Катманду.