У Непалі стався потужний землетрус. Загинуло щонайменше 70 осіб

Щонайменше 70 людей загинули й сотні отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному заході Непалу.

Які наслідки землетрусу

Рятувальники тільки починають добиратися до гірських сіл, де стався землетрус, але офіційні особи попереджають, що кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки при денному світлі легше виявляти масштаби руйнувань і відновлювати втрачений зв'язок з районами, які були від нього відрізані.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal.È stato avvertito anche in Cina e India,a Nuova Delhi. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії, Нью-Делі, за сотні кілометрів від неї.

Наразі підтверджено 34 смерті від поліції та урядовців, – сказав Суреш Сунар, головний районний офіцер Джаджаркоту, епіцентру землетрусу, який знаходиться за близько 500 км від столиці Непалу Катманду. Поширити

У Рукумі, ще одному постраждалому від землетрусу районі, підтверджено 36 смертей і те, що 53 людини отримали поранення.

Видання нагадує, що землетруси є частим явищем у Непалі.

Землетрус силою 7,8 балів у 2015 році забрав життя близько 9 000 людей і пошкодив близько мільйона будівель, завдавши збитків на мільярди рупій в одній з найбідніших країн Південної Азії.

Потужні землетруси

В вересні цього року в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а число жертв склало понад 2600 людей.

Зауважимо, що Афганістан часто потерпає від землетрусів, особливо в гірському хребті Гіндукуш, оскільки він розташований поблизу стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.

А 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 50 тисяч.